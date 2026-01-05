Torstens söker Kökschef
2026-01-05
Torstens Smakar Mera söker Kökschef - Ängelholm
Torstens Smakar Mera ligger mitt i hjärtat av Ängelholm och är en naturlig mötesplats för alla. Hos oss möts en varm miljö och skön atmosfär av ett tydligt fokus på kvalitet - där gästen alltid står i centrum.
Nu söker vi en kökschef som vill leda vårt kök, utveckla teamet och säkerställa att varje tallrik håller hög standard - varje dag.
Dina ansvarsområden
Leda och fördela arbetet i köket under förberedelse och service.
Säkerställa kvalitet, tempo och jämn nivå på maten.
Planera bemanning och rutiner i köket tillsammans med ansvarig.
Ansvara för hygien, egenkontroll och struktur i köket.
Jobba med varuhantering, beställningar och minskat svinn.
Utveckla menyer/rätter och bidra med idéer som lyfter helheten.
Coacha och bygga ett starkt team med tydlighet och bra energi.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kökschef eller souschef (eller är redo att ta steget).
Är strukturerad, trygg i ledarrollen och gillar att ta ansvar.
Trivs med högt tempo och har bra kontroll även när det är mycket.
Har god hygienvana och jobbar rent och organiserat.
Är prestigelös, lösningsorienterad och får teamet att fungera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobb@torstens.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Torstens Ängelholm Köksbiträde".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torstens Smakar Mera AB
(org.nr 556805-5536)
Storgatan 39
)
262 32 ÄNGELHOLM
9669701