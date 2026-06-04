Torrsugsoperatör
Sug & Blåsbil Sverige AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-06-04
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, Strängnäs
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Sug & Blåsbil Sverige AB växer och söker nu torrsugsoperatörer. Arbetet går ut på att avlägsna material så som spån, sand, betong med mera från fastigheter med hjälp av vakuumteknik. Som torrsugsoperatör arbetar man alltid i par vilket innebär nära samarbete med en kollega. I din roll som torrsugsoperatör är arbetsuppgifterna väldigt varierande och du kommer att ha mycket kundkontakt. Du har eget ansvar för en lastbil och utför arbetet ute hos kund. Torrsugsarbete kräver god fysik.
Din bakgrund
Vi söker dig som:
- Har C-körkort och giltig YKB
- Är en trygg och säker förare
- Kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
- Har god fysik
- Kan arbeta under eget ansvar och har god samarbetsförmåga
- Är social och trivs med att ha mycket kundkontakt
Du trivs med att engagera dig, att ta ansvar och att jobba med människor. Vi vill att du är en orädd, kreativ lagspelare som gillar problemlösning och att ta dig an nya utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att du är självgående, ordningsam och ansvarstagande som person. Du behöver vara stresstålig och tycka om att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare. I din chaufförs roll möter du dagligen kunder och det är därför viktigt att du har en god service känsla. Som arbetsgivare är vår ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas hos oss.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av spol- och/eller slamkörningar och ännu bättre om du har erfarenhet av torrsugsfordon men inget krav.
Anställningsvillkor
Heltid med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: info@sugbil.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sug & Blåsbil Sverige AB
(org.nr 556768-8436)
Lagerslingan 7 (visa karta
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151 66 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946858