Almåsskolan söker lärare för Sva, svenska/engelska och stöd.
Mölndals kommun / Grundskollärarjobb / Mölndal Visa alla grundskollärarjobb i Mölndal
2026-08-05
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Almåsskolan är en kommunal grundskola för årskurs 4-9, centralt belägen i Lindome. Här går över 400 elever och vi är omkring 50 medarbetare. Skolan ligger nära pendeltåg, natur och centrum, med goda förbindelser till både Göteborg och Kungsbacka.
Vi är en skola med stort engagemang, hög kompetens och ett starkt gemensamt ansvar för eleverna. Som personalgrupp arbetar vi nära varandra, lär tillsammans och tar ansvar för att varje elev ska mötas med tydlighet, värme och höga förväntningar.
Vår målbild är:
Vi är bästa möjliga skola varje dag.
Vi ser och möter eleverna som våra gemensamma.
Vi lär och utvecklas tillsammans.
Vill du vara en del av denna målbild och vår skola så välkommen med din ansökan till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare till Almåsskolan med uppdrag inom svenska som andraspråk, svenska/engelska och stöd.
Ditt huvudsakliga uppdrag blir att undervisa i svenska som andraspråk i årskurs 4-6. Undervisningen sker i nära samarbete med övriga svensklärare i arbetslaget. Denna del utgör ca 50% av tjänsten.
I tjänsten ingår även undervisning i svenska och/eller engelska i årskurs 7-9 samt stödjande och coachande arbete med elever i årskurs 4-9. I stöduppdraget arbetar du nära elever som behöver extra stöd i sitt skolarbete, både kunskapsmässigt och i att hitta fungerande strategier, struktur och motivation.
Du ingår i arbetslag årskurs 4-6 och samarbetar samtidigt med lärare och andra professioner över stadierna. Uppdraget passar dig som tycker om att arbeta nära eleverna, som kan skapa tydlighet i undervisningen och som vill bidra till att elever får bättre förutsättningar att lyckas i skolan.
Som lärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen utifrån gällande läroplan och kursplaner. Du motiverar och inspirerar eleverna till lärande och stöttar dem i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du arbetar inkluderande och ser samarbete med kollegor, elevhälsa och skolledning som en naturlig del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i sva, svenska och gärna engelska.
Du är trygg i dig själv och i din lärarroll och kan hantera de utmaningarna som sker i och utanför klassrummet.
Du är positiv, engagerad och bidrar till arbetsglädje för medarbetare och elever.
Du får energi av och tycker det är roligt att undervisa målgruppen.
Du har förmåga att kommunicera och förklara så att eleverna i ditt klassrum förstår vad de ska göra och din undervisning inspirerar till lärande.
Du vill utveckla och utvecklas tillsammans med andra.
Du är en lagspelare, och anser att laget är större än jaget, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ansvarsfullt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Snarast möjliga. , upphör: 2026-12-18 .
Intervjuer kommer ske löpande under urvalstiden.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
437 31 LINDOME Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor åk
Ann-Louise Rantanen ann-louise.rantanen@molndal.se Jobbnummer
10023603