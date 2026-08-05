Administratör med fokus på chefstöd och projektadministration
Socialstyrelsen / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-08-05
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Socialstyrelsen arbetar tillsammans med andra aktörer för att alla i Sverige ska ha tillgång till god vård och omsorg och en förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Avdelningen för kunskapsstyrning socialtjänst ansvarar för att ta fram och förvalta kunskapsstöd och rekommendationer baserade på bästa tillgängliga kunskap och gällande regelverk för socialtjänsten inom områdena barn och unga, funktionsnedsättning och äldre. Vi har också i uppdrag att stödja socialtjänstens utveckling lokalt och regionalt i samverkan med andra aktörer. I avdelningens uppdrag ingår även att sprida och implementera bästa tillgängliga kunskap.
Ser du dig som en god och erfaren administratör, som vill utvecklas i din yrkesroll? Den här tjänsten kommer att jobba med frågor som rör den sociala- barn och ungdomsvården. Som administratör hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt jobb som bidrar till att förbättra välfärdens förutsättningar på en enhet som präglas av engagemang, omtanke och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som administratör med många varierande arbetsuppgifter. En del är att stötta enhetschefen i administrativa uppgifter som att planera mötesstrukturer och göra bokningar förbereda och ansvara för en del av introduktionen av nya kollegor, samla in uppgifter och göra sammanställningar, göra beställningar etc. En annan del är att stötta projektledare och projektmedarbetare i olika uppdrag som rör kunskapsstyrning och kunskapsutveckling av den sociala barn- och ungdomsvården. Du kommer gå in och ur olika arbetsuppgifter och stödja i allt från beställningar, inbjudningar, konferensarrangemang, mötesanteckningar etc till stöd i upphandlingsprocessen. Du kommer också att ha mer administrativt samordnande uppgifter inom ett eller ett par större regeringsuppdrag som enheten arbetar med där du är en del av teamet och utvecklar stödet tillsammans med projektledaren.
Vi söker dig som har
eftergymnasial samhällsvetenskaplig utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som myndigheten anser vara relevant
erfarenhet av att arbeta i en liknande serviceinriktad och administrativ roll där du har stöttat chef
arbetat med stöd till kollegor i projektadministration, ex upphandling
vana vid att i ditt arbete skapa tydlig struktur och göra en effektiv planering för dig själv och andra
erfarenhet från arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
mycket goda kunskaper i MS Office (Outlook, Powerpoint, Word och Excel) och vana att arbeta i administrativa stödsystem vana vid att sammanställa texter, skriva protokoll och göra bilder i Powerpoint
god kommunikativ förmåga både muntligt och skriftligt
goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete med direkt administrativt stöd till chef (till exempel som chefsadministratör, chefssekreterare)
erfarenhet av arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Om dig
För att lyckas i uppdraget behöver du vara strukturerad, självgående och resultatinriktad, samt kunna arbeta inom givna tidsramar och periodvis under press. Du är mycket bra på att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Under våren 2027 flyttar vi till nya lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir administratör och din placering är på avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, enheten för kunskap om barn och unga 2.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Annika Öquist på mailto:annika.oquist@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed på rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för SACO är Isabelle Ålander mailto:isabelle.alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund mailto:anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
112 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Socialstyrelsen Jobbnummer
10023611