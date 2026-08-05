Personlig Assistent Järpen Deltid
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åre Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åre
2026-08-05
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Som assistent hos denna tonårstjej blir din uppgift att ge stöd i allt som hennes vardag innehåller. Dagliga rutiner blandas med lek och bus. Du kommer att arbeta i hemmet men också i lägenheten som finns ett stenkast från familjens radhus i centrala Järpen. Assistans utförs där kunden är.
Vi vill att du som söker ska vara bosatt i närheten av Järpen. Vi söker enbart kvinnor till denna arbetsplats eftersom det finns integritetsnära hjälpbehov och kunden känner sig mer trygg med kvinnor som assistenter.
Du behöver ha egenskaper som empatisk, trygg och besitta ett eget driv samtidigt som du är lagspelare. Här finns pass dygnets alla timmar men just nu söker i efter dig som kan arbeta dagtid (11–17) och eftermiddag/kväll (17–22) Arbete varannan helg och då längre pass. Känner du dig träffad, kan det vara dig vi söker! Just nu har vi två lediga tjänster. Flera av våra assistenter har arbetat många år här och det ser vi som ett gott betyg till denna arbetsplats.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Det dagliga arbetet består av att finnas, stötta och stärka vår kund med vardagliga måsten som hygien och måltider men också inspirera och aktivera till lek och rörelse. Denna aktiv tjej behöver stort stöd i alla delar i sin vardag. Du kommer till stor del att arbeta i hemmet – assistansen utförs där kunden är. Här erbjuds du trevliga kollegor och en lekfull och aktiv kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner – det är viktigt att både du som assistent och vår kund känner er trygga.
Assistentens roll och erfarenhet
Bosatt i närheten av Järpen. Som person behöver du vara omtänksam, noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Personlig lämplighet väger tyngst. Tillgänglig för arbete året runt.
Meriterande erfarenheter
Körkort.
Erfarenhet från arbete med barn.
Erfarenhet från arbete med EP.
Erfarenhet från arbete med autism.
Flytande svenska.
Arbetstider/tjänstgöringsgrad
Vi behöver dig som kan arbeta 30 timmar per vecka.
Vardagar 11–17 och eftermiddag/kväll 17–22.
Hela dagar varannan helg mellan 09–21.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia, kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.Kontakt
Kundansvarig: Annika Florin
Frågor om arbetet: Arbetsledare, Cattis 073-612 6257
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
837 93 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
10023599