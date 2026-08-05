NTI-gymnasiet Kronhus söker elevassistent
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2026-08-05
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NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i. Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet Kronhus är en central skola med ca 270 elever fördelade på tre program: teknikprogrammet, el- och energiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Vi arbetar elevnära och har ett fantastiskt elevhälsoteam. Vill du arbeta med att stötta en av våra elever? Då är vi rätt skola för dig!
Vi söker nu en elevassistent till TE-programmet
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna består i att delta på lektioner och vara behjälplig med praktiska saker samt att stötta eleven vid förflyttning mellan lektionssalar och våningsplan. Till arbetsuppgifterna hör också att hjälpa eleven i skolmatsalen. Du ger eleven möjlighet att ta till sig undervisningen och vid behov ger du eleven möjlighet till pauser och enskilt arbete. Du har ett nära samarbete med elevens mentor, skolans specialpedagog, övriga elevhälsan och lärarna. Samtidigt är du en extra resurs i klassrummet för samtliga elever.
Detta söker vi
Vi söker dig som har en god förmåga att bygga relationer, är lugn, trygg och tålmodig, strukturerad och ordningsam. Du måste ha god förmåga att skapa rutiner, samt god kommunikationsförmåga. Du är en ansvarstagande vuxen med ett stort intresse för ungdomar.
Önskvärt är att du har någon form av pedagogisk utbildning eller erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd samt intresse för och kunskaper inom matematik och fysik på gymnasienivå.
Övrigt
Tjänsten är en visstidsanställning på 60-70% med start 17 augusti. Vi kommer intervjua löpande under ansökningstiden så tillsättning av tjänsten kan bli aktuellt innan ansökningstidens slut.
Har du frågor, kontakta gärna rektor Anna Robertsson, anna.robertsson@ntig.se
, 072 502 24 39
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
NTI Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Anna Robertson anna.robertsson@ntig.se Jobbnummer
10023604