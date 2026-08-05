Servitör/Servitris sökes till Macelleria - Bli en del av vårt växande teamA
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2026-08-05
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På Macelleria handlar restaurangupplevelsen om mer än bara god mat – det handlar om mötet mellan människor, personlig service och att skapa minnesvärda stunder för våra gäster.
Vi är en italiensk restaurang i Hagastaden där kvalitet, värdskap och passion för det italienska köket står i centrum. Med en varm och familjär atmosfär samt stort fokus på våra gästers upplevelse fortsätter vi att utvecklas.
Vi söker nu fler engagerade kollegor till vårt serviceteam. Är du en person som brinner för service, tycker om att arbeta med människor och vill vara en del av en restaurang där kvalitet och laganda står i fokus? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som servitör/servitris är du en viktig del av gästens helhetsupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Välkomna och ta hand om våra gäster på ett professionellt och personligt sätt.
Presentera meny och dryckesutbud samt ge rekommendationer.
Servera mat och dryck med hög kvalitet och känsla för detaljer.
Ta emot beställningar, hantera betalningar och bordsbokningar.
Säkerställa att matsalen håller hög standard genom hela servicen.
Samarbeta med kök, bar och övriga kollegor för att skapa en förstklassig gästupplevelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering inom restaurang.
Är serviceinriktad, positiv och tycker om att möta människor.
Är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Trivs med ett högt tempo och kan behålla fokus även under intensiva perioder.
Har ett genuint intresse för mat, dryck och restaurangbranschen.
Talar svenska och engelska. Italienska är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats i en växande restaurang.
Ett engagerat team med fokus på kvalitet och gemenskap.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
En familjär arbetsmiljö där alla bidrar till helheten.
Konkurrenskraftiga villkor.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidare med möjlighet till provanställning.
Omfattning: Heltid eller deltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Kvällar och helger samt varierande arbetstider utifrån verksamhetens behov.
Vill du bli en del av Macelleria?
Om du har passion för service och vill vara med och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster ser vi fram emot din ansökan.
Skicka ditt CV och ett personligt brev till:Jobbahospanevino@gmail.com
Urval sker löpande – skicka gärna din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna dig till Macelleria! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: Jobbahospanevino@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nära Vänner Macelleria AB
(org.nr 556968-4110)
101 30 STOCKHOLM Jobbnummer
10023612