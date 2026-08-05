Forskare inom batteridiagnostik
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2026-08-05
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Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida https://kemi.uu.se/angstrom
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Projekt och teknik
Tjänsten ingår i projektet "Electrolyte Volume Metrology for Sustainable Lithium‐ion Batteries", som syftar till att utveckla en ny, minimalt invasiv gassorptionsteknik för att kvantifiera elektrolytvolymen i kommersiella litiumjonceller utifrån gasupplösning i elektrolyten.
Projektet finansieras genom Novo Nordisk Foundations Pioneer Innovator Grant, som grundar sig på en uppfinning som omfattar metoden och apparaturen för att bestämma elektrolytmängden i kommersiella litiumjonbatterier.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Utveckla försöksuppställningen för att studera elektrolytens beteende i kommersiella litiumjonbatterier.
Förfina testbänken och programvarugränssnittet för kvantitativ bestämning av elektrolytförbrukningen i kommersiella Li-jonceller.
Kartlägga gaslösligheter i kommersiellt relevanta elektrolytformuleringar.
Dokumentera hårdvara, mätprocedurer och arbetsflöden för dataanalys i standardrutiner (SOP), interna rapporter och vetenskapliga manuskript.
Bidra till kommersialiseringen av den patenterade tekniken genom samarbete med industripartner för tidig utvärdering av prototyper.
Samarbeta med projektgruppen och relevanta forskningsgrupper inom Ångström Advanced Battery Centre, samt presentera resultat vid gruppmöten och på nationella och internationella konferenser.
Kvalifikationskrav
Magisterexamen eller högre inom kemi, materialvetenskap, fysik, elektroteknik, maskinteknik eller ett närliggande område. En doktorsexamen är meriterande men inte ett absolut krav om motsvarande erfarenhet kan styrkas.
Erfarenhet av litiumjonbatterier och/eller elektrokemisk energilagring, till exempel celltestning, åldringsstudier eller relaterad diagnostik.
Praktisk erfarenhet av utveckling av experimentuppställningar (hårdvara, sensorer, programvarugränssnitt) och kvantitativ dataanalys.
Goda kunskaper i IT- och programmeringsmiljöer relevanta för mätstyrning och databehandling (t.ex. Python, MATLAB, LabVIEW eller liknande).
Utmärkta kunskaper i talad och skriftlig engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Erfarenhet av samarbete med branschpartner, nystartade företag eller kommersialisering av forskningsresultat (immateriella rättigheter, patent, proof-of-concept-projekt).
Erfarenhet av att utarbeta affärsplaner
Erfarenhet av säker hantering och testning av litiumjonceller samt av att använda utrustning för trycksatt gas.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %.
Startdatum: 1 september 2026 eller senast 1 oktober 2026. Placeringsort: Institutionen för kemi – Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Lennart Reuter
Department of Chemistry – Ångström Laboratory, Uppsala University
E‐mail: lennart.reuter@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 19 08 2026, UFV-PA 2026/2392.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström Kontakt
Lennart Reuter lennart.reuter@kemi.uu.se 018-4716842 Jobbnummer
10023600