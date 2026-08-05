Personliga assistenter sökes till en yngre kvinna i Hjärup .
Personlig Assistans i södra Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Staffanstorp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Staffanstorp
2026-08-05
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Passab är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Malmö, Umeå, Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker nu kvinnliga personliga assistenter till en ung och aktiv kvinna med Downs syndrom i Hjärup som har ett stort behov av handgripligt och motiverande stöd i sin vardag.
Om arbetet:
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i vardagens alla delar. Arbetet innefattar personlig omvårdnad, matlagning samt samtliga förekommande hushållssysslor. Du kommer också att följa med på och delta i olika aktiviteter såsom bad, bowling, dans, gympa och andra fritidsaktiviteter.
Arbetet kräver att du är engagerad, flexibel, ansvarsfull och har förmåga att motivera och stötta samtidigt som du respekterar den enskildes självständighet och integritet.
Arbetet är förlagt till:
Eftermiddag och kväll måndag–fredag
Dag- och kvällspass på helger
Ett par nattpass per vecka med väntetid
Vi söker dig som:
Är kvinna
Behärskar svenska fullt ut i tal och skrift
Är trygg, lyhörd och ansvarstagande
Har ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga
Tycker om att vara aktiv och delta i olika aktiviteter
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om tjänsterna
2 tjänster om cirka 80 %
1 tjänst om cirka 40 %
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personlig Assistans i Södra Sverige AB
(org.nr 556913-0544)
212 35 MALMÖ Kontakt
Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet josefine.lindeberg@friab.se 0730585036 Jobbnummer
10023601