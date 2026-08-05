Dansk Kundstjänstmedarbetare
Foundever Sweden AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-08-05
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, Partille
, Kungälv
, Lerum
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Vem är vi?
Foundever är ett globalt företag som specialiserar sig på kundcenterlösningar och levererar enastående kundservice till våra kunder. Varje år uppmärksammas vi med priser för vår service, vilket gör att företag fortsätter att outsourca sina kundservicebehov till oss. Vi söker nu nya kundservicerådgivare som kan leverera exceptionell support på uppdrag av våra kunder inom medicinteknik.
På Foundever ser vi våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Du blir en del av en gemenskap som prioriterar utveckling, ambitioner och trivsel, där vi samarbetar för att uppnå de bästa resultaten inom kundservice. Vi värdesätter både drivkraft och en positiv inställning, och här får du möjlighet att göra en betydande skillnad för våra kunder, som erbjuder innovativa lösningar.
Om jobbet
Vi söker kundservicetalanger som kan leva upp till våra kunders förväntningar. Om du har stark kommunikativ förmåga och erfarenhet inom kundservice kan vi lära dig resten. I denna tjänst kommer du att ge support och service för våra kunders produkter via telefon och e-post till användare med frågor om funktion, beställningar och reklamationer.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Att ge support och service till användare av medicinteknik.
• Att bidra till utvecklingen och optimeringen av våra projekt för att säkerställa nöjda kunder.
• Att följa våra KPI:er för samtalslängd och servicenivå.
• Att sätta dig in i våra kunders produkter för att kunna leverera enastående service.
Vi erbjuder en dynamisk och social arbetsplats med fokus på personlig och professionell utveckling. Om du vill vara en del av ett starkt team är detta rätt möjlighet för dig!
Hvem er vi?
Foundever er en global virksomhed, der specialiserer sig i kundecenterløsninger og leverer fremragende kundeservice til vores klienter. Hvert år anerkendes vi med priser for vores service, hvilket gør, at virksomheder fortsætter med at outsource deres kundeservicebehov til os. Vi søger nu nye kundeservicerådgivere, som kan levere exceptionel support på vegne af vores klienter inden for medicinteknik.
Hos Foundever ser vi vores medarbejdere som vores vigtigste ressource. Du bliver en del af et fællesskab, der prioriterer udvikling, ambitioner og trivsel, hvor vi samarbejder om at opnå de bedste resultater inden for kundeservice. Vi værdsætter både drivkraft og en positiv indstilling, og her får du mulighed for at gøre en betydelig forskel for vores klienter, som tilbyder innovative løsninger.
Om jobbet
Vi leder efter kundeservicetalenter, som kan leve op til vores klienters forventninger. Hvis du har stærke kommunikationsevner og erfaring inden for kundeservice, kan vi lære dig resten. I denne stilling vil du yde support og service for vores klienters produkter via telefon og e-mail til brugere med forespørgsler om funktion, bestillinger og reklamationer.
Dine arbejdsopgaver vil inkludere:
At levere support og service til brugere af medicinteknik.
At bidrage til udviklingen og optimeringen af vores projekter for at sikre tilfredse kunder.
At følge vores KPI'er for samtalelængde og serviceniveau.
At sætte dig ind i vores klienters produkter for at kunne levere fremragende service.
Vi tilbyder en dynamisk og social arbejdsplads med fokus på personlig og professionel udvikling. Hvis du vil være en del af et stærkt team, er dette den rette mulighed for dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foundever Sweden AB
(org.nr 556437-7439)
Götaverksgatan 8 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Jobbnummer
10023610