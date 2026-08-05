Koordinator/garantisamordnare
Region Örebro län / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-08-05
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Avdelningen för fastighetsdrift arbetar och utgår från flera platser i länet. Vi ansvarar för skötsel, tillsyn och mindre reparationer av alla delar i en fastighet. I vårt dagliga arbete ingår att ge stöd och service till verksamheterna i våra fastigheter för att deras arbete ska fungera så smidigt som möjligt.
Vi söker nu en koordinator/garantisamordnare till vår driftenhet Bygg och verksamhetsservice.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Inom driftenheten Bygg och verksamhetsservice ansvarar vi för förebyggande underhåll, tillsyn, reparationer och garantiärenden i Region Örebros fastigheter. Arbetsområdet är länsövergripande, men du utgår från USÖ i Örebro.
Som koordinator planerar och samordnar du arbetsorder inom gruppen samt koordinerar uppdrag som utförs av externa entreprenörer. Du ansvarar för omplanering vid akuta händelser, beställning av material och tjänster enligt gällande avtal samt hantering av fakturor. Du fungerar också som stöd till gruppen och ansvarar för den dagliga styrningen när enhetschef inte är på plats.
I rollen som garantisamordnare samordnar du garantiärenden efter genomförda bygg- och teknikprojekt. Du samarbetar med kollegor inom Fastigheter, stöttar tekniker i garantiärenden och har löpande kontakt med entreprenörer.
Du arbetar dagligen i vårt fastighets- och arbetsordersystem och bidrar även till utveckling av verksamheten genom att följa ny teknik, lagstiftning och rutiner inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
KvalifikationerAkademisk utbildning som byggnadsingenjör eller motsvarande.
Erfarenhet inom bygg-, entreprenad- eller fastighetsområdet är krav då du ska stötta kollegor och det är merieriterande om du haft en arbetsledande roll tidigare.
Erfarenhet av eftermarknads- eller garantiarbete är meriterande.
Ett krav att du har god digital förmåga, goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav
God kännedom om olika lagar, AB 04, ABT 06 och ABK 09.
Erfarenhet av BAS-P/BAS-U är meriterande.
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och har ett väl utvecklat kvalitetstänk. Du arbetar självständigt, prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har lätt för att samarbeta, skapa goda relationer och inge förtroende. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Regionservice är en serviceförvaltning och det är därför särskilt viktigt att du är serviceinriktad med kundens behov i fokus samt att du är beredd att aktivt bidra till och arbeta med förbättringar. Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske under annonstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Område fastigheter ansvarar för förvaltning, drift och byggnation av Region Örebro läns fastigheter. Vår huvuduppgift är att vårda våra fastigheter och att se till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Det gör vi genom verksamhets- och teknikanpassning eller genom att skapa nya lokaler eller byggnader. Våra hyresgäster är till största delen vårdverksamheter, vilket innebär en hög teknisk komplexitet och krav på samband, funktionalitet och flöden.
Tillsammans är vi ca 160 medarbetare, i olika åldrar med olika erfarenhet. Våra medarbetare är drivna, engagerade och har en hög teknisk kompetens. Hos oss möter du människor som hjälper varandra och som har en god sammanhållning. Hos oss får du stora möjligheter att utbildas och utvecklas inom det drifttekniska området.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Örebro Kontakt
Kommunal
Fackliga företrädare 010-4429252 Jobbnummer
10023608