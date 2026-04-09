Töreboda kommun söker Controller
2026-04-09
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst till dig som vill arbeta som Controller!
Om arbetsplatsen
Töreboda kommun har cirka 9 000 invånare och här får du chansen att arbeta i en vacker miljö vid Göta kanal, med goda kommunikationer till flera större städer. Vår värdegrund - Tillväxt, Trygghet och Tillsammans - genomsyrar allt vi gör och vi ser fram emot att välkomna dig till vår gemenskap.
Töreboda kommun har tillsammans med Gullspångs kommun ett unikt samarbete med en gemensam ekonomiavdelning. Våra kommuner är kända som bra samarbetspartner av andra kommuner och organisationer.
Du kommer att ingå i en ekonomiavdelning som i nuläget består av nio personer. På ekonomiavdelningen har vi ett väl fungerande samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt till varandra.
Vi söker nu en controller som vill vara med och stärka samt vidareutveckla vår gemensamma organisation och bidra till en hållbar ekonomistyrning inom offentlig förvaltning.
Du kommer att vara controller inom socialtjänst/vård- och omsorg inom Töreboda och Gullspång kommun och arbeta i en gemensam ekonomiavdelning för de båda kommunerna. Som controller hos oss arbetar du på en operativ nivå för att säkerställa kvalitet och effektivitet i budget, analys- och uppföljningsprocesserna. Du har en viktig roll i att stödja chefer i uppföljning och analys av verksamhetens ekonomi.
Arbetet drivs i nära samarbete med ansvariga chefer med hög delaktighet i spännande utvecklingsprocesser. Vi förväntar oss att du framställer och kommunicerar ekonomiuppföljningar såväl skriftligt som muntligt för ledningsgrupper och vid politiska nämndssammanträden.
Vår omvärld och våra verksamheter är i ständig förändring och behovet av att vi utvecklar vår analys och våra beslutsunderlag är stort. Detta gör vi tillsammans med chefer och övriga medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleutbildad ekonom, eller motsvarande med erfarenhet av controllerarbete.
Vi ser även att du:
• arbetar strukturerat, har en god analytisk förmåga och mod att ifrågasätta, samt kan arbeta med detaljer samtidigt som du också ser helheten
• är kommunikativ och på ett pedagogiskt sätt kan presentera resultat och analys
• har ett coachande förhållningssätt i dialogen med chefer
I din yrkesroll är du noggrann och har en förmåga att göra kvalificerade analyser och rimliga bedömningar. Du kan utifrån ekonomiska underlag och övrig verksamhetsinformation se samband och dra slutsatser. Du tar eget ansvar för din förvaltning och känner dig trygg med att självständigt utföra dina arbetsuppgifter samt driva våra gemensamma processer framåt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation samt kunskap och insikt inom det sociala verksamhetsområdet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Förutom att få möjligheten att arbeta med kompetenta och trevliga kollegor kan vi erbjuda dig:
• Möjlighet till distansarbete del av veckan
• Semesterväxling
• Löneväxling till pension
• Friskvårdsbidrag
• Förmånsbil
• Förmånscykel
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning, eventuellt kan provanställning komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref nr 33/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda kommun
(org.nr 212000-1678) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Controller
Olivia Karlsson 0506-18009 Jobbnummer
9843507