Vi söker Lärare till mellanstadiet med fokus på Svenska, NO och Engelska
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Luleå Visa alla grundskollärarjobb i Luleå
2026-06-08
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Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
En skola skapad för framtidens behov
Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
Ditt uppdrag
Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.
Vi erbjuder nu en tjänst på 100% för undervisning i Svenska, Engelska och NO. Du kommer att ha ett nära samarbete med en annan mellanstadielärare som du delar klasser med. Publiceringsdatum2026-06-08Profil
De frågvisa. De vetgiriga. De lösningsorienterade. De som alltid utforskar framtidens möjligheter och utmanar normen med nya perspektiv. Det är dem vi letar efter. Eftersom de är mycket sällsynta blir vi överlyckliga när vi hittar dem. Är det dig vi talar om?
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom Svenska, Engelska och NO. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Du har en relationell ingång till din undervisning, är kreativ, öppen, strukturerad och är en tydlig ledare i klassrummet.
Vi erbjuder
På Innovitaskolan får du förutsättningar att ständigt utmanas som pedagog och möjlighet att utveckla framtidens kompetenser hos morgondagens generation. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, vilket möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och kollegial samverkan från Kalix i norr till Landskrona i söder.
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en En tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna Tf rektor Tommy Lundkvist på 070-320 11 21
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Tommy Lundkvist tommy.lundkvist@innovitaskolan.se Jobbnummer
9953729