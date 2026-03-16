Tjej från Vellinge söker ledsagare
Om tjänsten -
Som ledsagare är din huvudsakliga uppgift att följa med på aktiviteter utefter kundens önskemål. Det innebär att du som ledsagare ska ge stöd till kunden i olika aktiviteter som bidrar till glädje och utvecklande stunder. Syftet är att möjliggöra kunden delaktighet i samhället. Arbetstiderna varierar utefter kundens behov men är vanligen förlagda på kvällar under vardagar med en total omfattning på 20 timmar i månaden. Det finns ingen schemalagd arbetstid utan det är enligt överenskommelse med dig som ledsagare och kund.
Om dig -
Vi söker dig som är lekfull och har sitt barnasinne kvar. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och vill vara ett stöd i kundens vardag. Erfarenhet eller formell utbildning är inget krav. Stor vikt läggs på personkemi där bemötande, flexibilitet och omsorgsfull är viktiga egenskaper.
Om kunden -
Vår kund är en glad kvinna med ett stort intresse för ridning, djur, att bada, fika och lyssna på böcker. Vi ser därför positivt på om du tycker om att läsa högt med inlevelse. Hon söker en ledsagare som kan spegla hennes lekfulla sida - någon som har kvar sitt barnasinne och gärna delar hennes energi och glädje. Om du har en lekfull attityd och älskar att vara aktiv och nyfiken på livet, skulle du passa perfekt för detta uppdrag!
Omfattning: Timanställning 20h per månad Antal tjänster: 1. Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
