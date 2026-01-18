Tjänst i Rydsgård 80 %
2026-01-18
Vi söker nu, på kundens begäran, en kvinnlig assistent till en av våra kunder i Rydsgård. Tjänsten innebär främst arbete kvälls- och nattetid men även ett eller annat dagpass och du kommer främst att utgå från kundens hem. Kunden är en kvinna i 40-årsåldern med Rhetts syndrom som behöver hjälp med all daglig livsföring såsom intimvård, på- och avklädning, matsituationer och förflyttning. Kunden använder en hemrespirator som ska användas under all vila varpå arbetet på nätterna innebär aktiv tillsyn. I arbetet förekommer en del förflyttningar som görs utan lift då kunden till viss del kan vara behjälplig.
Det är meriterande om du arbetat som personlig assistent tidigare och då även arbete på vakna nätter men vi utgår mycket från personkemi när vi anställer.
Vi är det lilla assistansbolaget med det stora fokuset på personal. Vår storlek lämpar sig för dig som vill ha snabba beslutsvägar och fokus på detaljerna som kompletterar din helhetsbild. Vi arbetar nära både våra kunder och vår personal. Hos oss är det viktigt att alla, oavsett var du har din arbetsplats förstår att bra och motiverad personal gör ett bra arbete ute hos våra kunder. Vi vill utbilda vår personal med både generella men även kundspecifika utbildningar och därmed vara en del av den rörelse som arbetar för att höja statusen på assistansyrket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Verksamhetschef
Sarah Razzaq sarah@bmtassistans.se Jobbnummer
