Elevassistenter till Häggvallskolan
Tjörns kommun, Häggvallskolan / Pedagogjobb / Tjörn Visa alla pedagogjobb i Tjörn
2026-06-08
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På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Häggvallskolan är en 6-9 skola som ligger vid Höviksnäs på nordöstra Tjörn. Kommunikationsmöjligheterna är goda med busshållplats alldeles utanför skolan.
Vår skola är trivsam och med ett gott arbetsklimat mellan alla som arbetar här, såväl elever som medarbetare. Skolan har ca 400 elever fördelade på 4 arbetslag och en särskild undervisningsgrupp. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig inkluderade i skolans verksamheter.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som elevassistent på Häggvallskolan arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet.
Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. I arbetet ingår att skapa en trygg miljö och ramar för eleverna så att de kan fokusera på studierna och möjliggöra att eleverna utvecklar relationerna sinsemellan.
Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen och har ett mycket nära samarbete och tät kommunikation med övriga lärare för att tillsammans sträva efter att hitta individuella lösningar så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskap. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i och utanför klassrummet. Exempelvis uppmärksamhet på elevernas prestationer och utveckling för att kunna förmedla detta vidare till ansvarig lärare samt analys och förståelse för instruktioner från ansvarig lärare och utifrån detta bedöma vilket agerande som blir det bästa stödet för eleverna.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som elevassistent eller annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Du behöver ha förståelse för uppdraget som elevassistent och lyhörd för elevens behov. Som person är du ansvarstagande med empatisk förmåga och samarbets- och kommunikations-förmåga är också ett krav. Att ha god pedagogisk förmåga är meriterande liksom att du är lugn och tålmodig.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper hos den sökande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och utbildningsförvaltningen är du skyldig enligt Skollagen att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Buf 226/117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306)
471 70 HÖVIKSNÄS Arbetsplats
Tjörns kommun, Häggvallskolan Kontakt
Lärare
Viktoria Andre viktoria.andre@tjorn.se 0766-341885 Jobbnummer
9952453