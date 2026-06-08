Baker Tilly söker redovisningskonsult
Baker Tilly Strömstad AB / Redovisningsekonomjobb / Tanum Visa alla redovisningsekonomjobb i Tanum
2026-06-08
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Baker Tilly Strömstad AB i Tanum
, Strömstad
eller i hela Sverige
Redovisningskonsult – Strömstad / Tanum
Vill du arbeta med redovisning i framkant där digitalisering, automation och AI är en naturlig del av vardagen? Vill du samtidigt ha en möjlighet att bli auktoriserad redovisningskonsult? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Vi söker nu en nyutbildad redovisningskonsult med eftergymnasial utbildning som vill växa tillsammans med oss i Strömstad och Tanum.
Om rollen
Som redovisningskonsult arbetar du nära erfarna kollegor i ett modernt arbetssätt där teknik, kvalitet och rådgivning går hand i hand. Du kommer bland annat arbeta med:
Löpande bokföring, lön, avstämningar och bokslutsarbete i moderna, digitala system
Automatiserade flöden för redovisning och rapportering
Konsultationer och rapportering
Att bygga starka kundrelationer
Arbetet anpassas efter din erfarenhet med tydlig möjlighet att successivt ta mer ansvar.
Kvalifikationer och färdigheter
Har eftergymnasial utbildning på universitet/högskola eller YH-utbildning inom ekonomi/redovisning
Har god digital kompetens och ett intresse för system, automation och AI
Är positiv, nyfiken och engagerad
Är social, har lätt för kundkontakt och trivs i mötet med nya människor
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av redovisning eller ekonomisystem är meriterande, men inget krav
B-körkort är ett plus, men inget kravPubliceringsdatum2026-06-08Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som arbetar med integritet och ansvarstagande, är initiativtagande och nyfiken. Du trivs i en serviceinriktad roll, är samarbetsvillig och noggrann i ditt arbete. Anpassningsbarhet och engagemang i uppdragen är viktiga för att lyckas i rollen.
Vi erbjuder
Kontinuerlig utbildning inom redovisning, lön, system och regelverk
En individanpassad utbildningsplan
Struktur och stöd för dig som vill utvecklas mot auktorisation
Arbeta i en verksamhet som är medlem i FAR och som tillämpar Reko
Stöd av erfarna kollegor och handledning i din utveckling
Placering
Tjänsten är stationerad på vårt kontor i Strömstad eller Tanum, beroende på vad som passar dig och verksamheten bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baker Tilly Strömstad AB
(org.nr 556723-3076)
Affärsvägen 13 (visa karta
)
457 30 TANUMSHEDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tanum Kontakt
Maylin Saksgaard infostromstad@bakertilly.se 0526-71 60 50 Jobbnummer
9952423