IT-projektledare med erfarenhet av Kanban och AI
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en IT-projektledare med erfarenhet av kanban och AI? då har du hittat rätt.
Kund söker en IT-projektledare som kan komma igång/onboarda innan sommarlovet drar igång, och sedan köra igång med full fart i augusti. Kund bygger en helt ny on-prem AI-plattform. Plattformen körs på ett GPU-kluster i Sverige, med strikt separation av data, användare och applikationer. Få applikationer används redan i kärnkraftsenheterna. Fler är i aktiv leverans i tre små team som arbetar parallellt.
Detta är inte en ny planeringsövning. Det är ett pågående "program" med riktiga användare, aktiva intressenter och en delvis övergripande, delvis lågnivå eftersläpning – det behöver en Kanban-driven leveransstruktur och en ledare som fokuserar på det.
Det är ett konsultuppdrag på 6 månader och är beläget i Solna. Max 2 dagar på distans.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Egen projektledning från början till slut: mål, budget och tidslinje, samt kvalitet över en portfölj med 12+ AI-användningsfall.
Etablera och äg en Kanban-tavla som det primära verktyget för leveranshantering — visualisera pågående arbete för alla teammedlemmar och 12+ användningsfall (hantera flödet och se till att blockeringar upptäcks och löses snabbt).
Koordinera tre leveransenheter (A, B, C) — sex AI-ingenjörer till att börja med — Kanban som det primära arbetsflödesramverket.
Underlätta kadenser: dagliga stand-ups, påfyllningsmöten, flödesgranskningar, ....
Hantera ett mångsidigt intressentlandskap som spänner över fem affärsenheter (FKA, RAB, SKB, BAG, KSU), en infrastrukturarkitekt, IT-säkerhet och en nukleär IT-arkitekturstyrelse (NITAB).
Översätta krav (med fullt stöd från teammedlemmar) till handlingsbara arbetsuppgifter på Kanban-tavlan, säkerställa att teamen arbetar nära produktägare och chefer per användningsfall.
Spåra och kommunicera framsteg mot en rullande färdplan för leveranser av användningsfall.
Anpassa rapporteringskadens till Project StreeCo.
Samordna regelbundet med leveranschefen.
Säkerställa att initiativet uppfyller regulatoriska och säkerhetsstyrningskrav, inklusive ISMS 1042 och säkerhetsgranskningscykler.Kvalifikationer
9+ års erfarenhet som IT-projektledare, helst i en miljö med flera intressenter
Bevisad Kanban-kunskap och färdigheter — du förstår flödesmätningar, kan designa och köra ett Kanban för en uppsättning med flera små team och vet hur man driver verkliga leveransförbättringar.
Stark kompetens inom intressenthantering; förmåga att översätta mellan affärsförväntningar och verklighet inom flera affärsenheter
Bekväm med att arbeta med lite oklarheter och struktur där det saknas — den här rollen kräver en självgående person som inte väntar på att bli tillsagd vad man ska göra (får vägledning, rådgivning och delegerade uppgifter av leveranschefen – högra handen för uppdraget)
Erfarenhet av reglerade, säkerhetskänsliga eller nukleära IT-miljöer
Erfarenhet av AI eller plattformsleveransprojekt
Flytande engelska; svenska är definitivt en fördel eftersom vi talar om ett engelsktalande team och huvudsakligen svenska intressenter
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
169 79 SOLNA Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Martin Westman martin.westman@nxtinterim.se +46703524806 Jobbnummer
9952446