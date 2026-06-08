Fastighetsskötare med inriktning utemiljö till Malmö
Victoriahem AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-06-08
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Är du händig problemlösare med känsla för service? Som fastighetsskötare hos oss får du en viktig roll i att skapa trygga, trivsamma och välskötta utemiljöer för våra hyresgäster. Nu söker vi en fastighetsskötare med inriktning mot utemiljö och trädgårdsarbete som gillar variation i vardagen och brinner för att ge det lilla extra - varje dag! Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Rollen som fastighetsskötare är social och serviceinriktad. Du ska kunna planera ditt arbete och upprätthålla goda kontakter med hyresgäster, leverantörer och underentreprenörer. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete utomhus och som gillar att arbeta med dagliga driften av fastigheters utemiljöer. I tjänsten ingår bosocialt arbete för att ständigt öka tryggheten och förbättra våra områden.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Trädgårds- och uteskötsel, exempelvis; ogräsrensning, häckklippning, plantering, gräsklippning/trimning, renhållning, vattning och allmän skötsel av planteringsytor
Ta hand om fastighetens allmänna ytor såsom trapphus, källare och tvättstugor
Arbetsledning av säsongsanställda under sommar/vinter. Du ansvarar för fördelning av arbetsuppgifter och att dagliga verksamheten flyter på Profil
Tidigare erfarenhet av fastighets-, trädgårds- och grönyteskötsel
Erfarenhet från en kundnära och serviceinriktad roll
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande med beskärningskunskaper
Vi erbjuder
Läs mer om oss som arbetsgivare och vad vi kan erbjuda dig på vår hemsida.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Malmö
Bakgrundskontroll är en del av rekryteringsprocessenSå ansöker du
Vi tillämpar löpande urval och ber dig därför skicka in din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker till tjänsten via länken nedan och kommer i den processen även bli ombedd att svara på ett par urvalsfrågor. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amélija Ernemyr på amelija.ernemyr@victoriahem.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815465-2041311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victoriahem AB
(org.nr 556695-0738), https://victoriahem.teamtailor.com
Fosievägen 31 (visa karta
)
214 31 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Victoriahem Jobbnummer
9952447