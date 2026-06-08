Erfaren Barista & Cafémedarbetare
Flex Consulting AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-06-08
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Erfaren Barista & Cafémedarbetare sökes till välbesökt café
Vi söker nu en erfaren barista och cafémedarbetare för uppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att arbeta i ett café med högt tempo där service, kvalitet och samarbete står i fokus.
Som person är du stresstålig, serviceinriktad och trivs med att ta ansvar under arbetspasset. Du har tidigare erfarenhet av arbete i café och känner dig trygg med att hantera en espressomaskin.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Tillaga kaffe- och espressobaserade drycker
Ge professionell service till caféets gäster
Förbereda och tillaga enklare maträtter, toast och smörgåsar
Kassahantering och försäljning
Säkerställa ordning, renlighet och god hygien i cafémiljön
Ta ansvar för den dagliga driften under arbetspassKvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som barista
God vana av att arbeta med espressomaskin
Erfarenhet av servicearbete i högt tempo
God svenska i tal
Meriterande
Erfarenhet av café- eller restaurangverksamhet
Kassavana
LivsmedelshygienutbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och självgående
Har god samarbetsförmåga
Trivs i ett högt arbetstempo
Är flexibel och lösningsorienterad
Har ett genuint intresse för serviceOm tjänsten
Tjänsten är en rekrytering via bemanningsföretag till kund. Arbetstiderna varierar och kan inkludera dag-, kväll- och helgarbete.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: flexconsultingsweden@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flex Consulting AB
(org.nr 559529-3381)
Anckargripsgatan 3 (visa karta
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211 19 MALMÖ Jobbnummer
9952449