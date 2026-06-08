Elevassistent till Anpassad grundskola ämnesområden
Degerfors Kommun / Pedagogjobb / Degerfors Visa alla pedagogjobb i Degerfors
2026-06-08
, Karlskoga
, Lekeberg
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Degerfors Kommun i Degerfors
, Örebro
eller i hela Sverige
Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se
Anpassad grundskola i Degerfors består av tre avdelningar 1-6 Ämnen, 7-9 Ämnen och 1-9 Ämnsesområden. 1-6 Ämnen och 1-9 Ämnesområden är belägna på Parkskolan. 7-9 Ämnen ligger på Stora Vallaskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med elever både under skoltid och under fritidstid. Arbetet innebär att stödja eleverna under hela dagen med allt ifrån lärande till matsituationer och raster mm.
Den största delen av uppdraget handlar om att stötta elevernas lärande både under skoltid och under fritidstid, men eftersom det är en anpassad grundskola är det viktigt att även kunna stötta i olika omsorgsfrågor. Arbetet kan var fysiskt krävande med tunga lyft.Kvalifikationer
Vi ser att du har vana av arbete med elever med behov av AKK, alternativt kompletterande kommunikation, samt har en förmåga att tolka sociala interaktioner och signaler hos eleverna. Vidare ser vi att du är en vuxen förebild, samt är trygg och tillitsskapande med ett professionellt och lågaffektivt förhållningssätt.
Du har avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot barn och fritid eller vård och omsorg, eller annan vad arbetsgivaren bedömer vara likvärdig utbildning eller erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med TAKK . Vi ser det som meriterande om du har gått elevassistentutbildning och du bör ha erfarenhet av arbete med personer med intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar.
Du har ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Du är flexibel, lösningsinriktad och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Det krävs att du är lugn och pedagogisk med stort tålamod och med förmåga att skapa trygghet för varje elev. Du behöver ha en tydlighet i ditt agerande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors Kommun
(org.nr 212000-1934)
Degerfors kommun (visa karta
)
693 80 DEGERFORS Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Anpassad Grundskola Kontakt
Rektor
Robert Karlsson robert.karlsson@degerfors.se 0586-483 07 Jobbnummer
9952427