Eknässkolan | Vikarierande lärare
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Grundskollärarjobb / Enköping Visa alla grundskollärarjobb i Enköping
2026-06-08
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård.
SiS ungdomshem Eknäs tar emot skolpliktiga pojkar i åldern 12-16 år med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen är placerad strax utanför Enköping i ett naturskönt område nära till Mälaren. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. Vi söker nu en vikarierande lärare som vill arbeta brett i vår skolverksamhet! Sök tjänsten om du vill vara en del i att skapa livsviktig förändring! Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att undervisa i ämnena Matematik och NO och i Bild då våra ordinaie ämneslärare ska studera på deltid. Detta innebär för dig att ämnesansvarig lärare har det huvudsakliga ansvaret för undervisningplaneringen men du involveras självklart efter din önskan i respektive ämne,
Eleverna är mellan 12 och 16 år men undervisningen tar sin utgångspunkt i var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Undervisningen sker i små grupper och individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Du kommer i din roll vara en viktig del i det kolleigiala samarbetet där det gemensamma lärandet är i fokus för att nåra våra mål. Din arbetsuppgift är således att agera pedagogiskt utifrån särskilda behov samt förmedla läroplanens innehåll till eleverna på Eknäs Ungdomshem. Vi arbetar du på institutionens skola och tar emot elever från de olika avdelningarna. Du kommer att arbeta och samverka med institutionens övriga proffesioner samt samtliga lärare i kollegiet.
Vi erbjuder
Små undervisningsupper med fokus på trygghet och lärande
Ett nära kollegiallt samarbete och kompetensutveckling
En arbetsplats där engeagemang och gemenskap värderas högt
Möjlighet att vara en del av ett förändringsarbete och göra skillnad i pojkarnas liv
Semestertjänst (Ej ferietjänst)
Födelaktiga förmåner som friskvårdbidrag á 5000 kr Kvalifikationer
Vi söker dig som är ämnesbehörig i matematik- och NO för grundskolan men välkomnar fler olika ämneskombinationer är intressanta, och vi uppmuntrar alla att söka. Du är trygg i din roll som lärare och ledare med ett posititvt förhållningssätt till eleverna. Du är intresserad av att arbeta med de elever som har det allra svårast i samhället, som är i behov av stöd från trygga vuxna med stort hjärta.. Många elever har funktionsnedsättningar av socioemotionell och neuropsykiatrisk natur varför erfarenhet av detta är önskvärt. Du skall vara flexibel, ha lätt för att arbeta med andra yrkesgrupper som psykologer, behandlingsassistenter/pedagoger och socialtjänst samt ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Din vilja att undervisa och din förmåga att skapa goda relationer är mycket viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt arbete hos oss. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Skallkrav ställs som följande;
Lärarelegitimation
B-körkort
Det är vidare meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer, social problematik och/eller har ett likvärdigt engagemang av jämförbar karaktär.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat under 6 månader på heltid. med möjlighet till förlängnning. Tillträde enligt överenskommelse men önskvärt den 3 augusti.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Vallby Eknäs 14 (visa karta
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745 98 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Biträdande rektor/Specialpedagog
Dragica Eriksson dragica.eriksson@stat-inst.se +46104532662 Jobbnummer
9952441