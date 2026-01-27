Timvikarier till Vittra Vallentuna!
2026-01-27
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Ditt uppdrag
Vill du arbeta i en inspirerande skolmiljö där varje dag gör skillnad? Vi på Vittra Vallentuna söker nu engagerade timvikarier som kan hoppa in vid behov i årskurs F-9 och på fritids. Som vikarie hos oss kan du både bli erbjuden vikariejobb med kort varsel och längre vikariat för att täcka planerad frånvaro.
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro. Arbetsuppgifterna varierar och kan innebära:
Att hålla i undervisning enligt planering.
Att stötta elever i klassrummet.
Rastvärdskap och övriga uppgifter som ingår i skolans vardag.
Att arbeta i någon av våra fritidsgrupper innan skoldagen har börjat och/eller efter skoldagens slut.
Vi söker dig som har ett positivt och tryggt bemötande och som trivs med att möta barn och unga. Du behöver vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i nya situationer. Du är dessutom tydlig, lugn och strukturerad.
Det är också mycket uppskattat om du har möjlighet att hoppa in med kort varsel, då behovet av vikarier ofta uppstår samma morgon.
Tidigare erfarenhet från skola eller utbildning inom pedagogik är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete
Stöd från erfarna kollegor
Introduktion och genomgång av rutiner
Flexibla arbetspass som passar dig
Tjänsten är en visstidsanställning.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor Caroline Röste på mejl: caroline.roste@vittra.se
.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
