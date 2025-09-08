Timvikarier till Serviceenheten!
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Inom Serviceenheten, som ingår i utbildningsförvaltningen, ansvarar vi för att dagligen städa, laga och leverera mat till 34 förskolor, 12 skolor och 4 äldreboenden i kommunen. Vår målsättning är att alla våra elever skall ha en positiv och trivsam miljö att utvecklas i.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi söker engagerade och positiva timvikarier till Serviceorganisationen!
Huvuduppdraget är lokalvård enligt Partille kommuns lokalvårdspolicy. Det omfattar ansvar för att lokalerna håller en hög standard av renlighet och hygien. Miljön ska bli trygg, trivsam och fräsch för både barn och personal. Du kan även komma att stötta i kök med disk samt beredning och servering av måltider. Du har ett nära samarbete med dina kollegor och du kommer att möta barn från alla jordens hörn.
Som servicepersonal ansvarar du för den dagliga lokalvården runt om på våra verksamheter i Partille kommun.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av lokalvård och det är meriterande om du har erfarenhet inom mathantering. Det är även meriterande med utbildning inom lokalvård och/eller mathantering.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och flexibel. Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt. Du är noggrann, uppmärksam på hygien och allergier samt har ett intresse för att bidra till en trygg och trivsam miljö för barnen. Du bemöter alltid barnen med vänlighet och respekt samt visar hänsyn.
Det är viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift, eftersom du behöver kunna ta till dig instruktioner och samarbeta med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket för oss innebär att du delar våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i vår verksamhet!https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Även ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
