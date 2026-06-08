Logistikutvecklare - framtidssäkra flöden och processer
Friday Väst AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vi söker nu en Logistikutvecklare som vill ta en nyckelroll i att utveckla, effektivisera och framtidssäkra internlogistikflöden i takt med ökande produktionsvolymer.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vår kunds lagerverksamhet står inför en rad olika utmaningar framöver i samband med att produktionsvolymerna ökar. Vi söker därför efter en Industrialiseringsingenjör å deras vägnar med erfarenhet inom intern logistikutveckling som vill bidra till att framtidssäkra deras flöden och processer. Som Industrialiseringsingenjör kommer du att spela en central roll i att utveckla och effektivisera samt driva förbättringar internlogistik.
Arbetet kommer bland annat att omfatta:
Analys och förbättring av logistikflöden – Kartlägga processer, identifiera flaskhalsar och driva kostnadseffektiva förbättringar i lager, mottagningskontroll och interna flöden.
Utveckling och standardisering – Säkerställa kontinuerliga förbättringar genom nya arbetssätt, metoder och standarder.
Projektledning – Planera, leda och driva förändrings- och utvecklingsprojekt inom logistik. Arbetet omfattar förstudier, framtagning av investeringsunderlag och säkerställa framdrift mot uppsatta mål.
Digitalisering och systemstöd – Implementera och optimera digitala verktyg och affärssystem för att förbättra och automatisera logistiken.
Dataanalys och beslutsstöd – Samla in och analysera data och nyckeltal för att mäta och förbättra logistiska processer.
Utbildning – Hålla interna utbildningar och presentationer.
Tvärfunktionellt samarbete och industrialisering - Arbeta tillsammans med leverantörer, produktion och andra siter (främst Göteborg och Huskvarna) för att utveckla hållbara och effektiva logistiklösningar.
Vi söker dig som:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik eller industriell ekonomi
Har 3-5 års erfarenhet av arbete inom produktion eller tillverkande industri med fokus på internlogistik
Har erfarenhet inom Lean- och förbättringsarbete - du har vana att arbeta med ständiga förbättringar, eliminera slöseri och skapa effektiva flöden
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken nyttjas i det dagliga arbetet.
Meriterande:
Lagerautomatisering – Kunskap om automatiserade lagersystem och materialhantering av interna flöden
Standardisering av processer – Erfarenhet av att utveckla och införa gemensamma arbetsmetoder, rutiner och standarder inom logistik.
För att trivas i rollen ser vi att du är en ansvarsfull och engagerad person som trivs med att ta egna initiativ och driva arbetet framåt. Du har ett naturligt självledarskap och kan prioritera och strukturera ditt arbete även när tempot är högt. Samtidigt är du flexibel och anpassningsbar när förutsättningarna förändras, och ser möjligheter där andra ser hinder. Du uppskattar att samarbeta med andra och är lyhörd, vilket gör att du snabbt skapar förtroende i kontakten med kollegor och andra funktioner i verksamheten.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Övrig info: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Järfälla, Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro, alice.tegebro@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9952456