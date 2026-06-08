Runner / Diskansvarig
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2026-06-08
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Runner / Diskansvarig sökes till caféverksamhet
Vi söker en engagerad och arbetsvillig runner/diskansvarig för uppdrag hos en av våra kunder inom cafébranschen.
I rollen ansvarar du för att caféet fungerar smidigt bakom kulisserna. Arbetet innebär ett högt tempo med fokus på disk, renhållning, påfyllning och att skapa goda förutsättningar för övriga medarbetare.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Ansvara för disk och diskstation
Hålla caféets ytor rena och välorganiserade
Fylla på servetter, bestick, muggar och övrigt förbrukningsmaterial
Hantera avfall och återvinning
Säkerställa att caféets rutiner för ordning och hygien följs
Stötta övriga medarbetare där behov finnsKvalifikationerKvalifikationer
Förmåga att arbeta i högt tempo
God fysik då rollen innebär mycket rörelse
God svenska i tal
Meriterande
Tidigare erfarenhet från restaurang, café eller storkök
Erfarenhet av disk- eller servicearbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är initiativtagande och självgående
Är noggrann och strukturerad
Trivs med praktiskt arbete
Har hög arbetsmoral
Tycker om att vara aktiv och hålla igång under hela arbetspassetOm tjänsten
Tjänsten är en rekrytering via bemanningsföretag till kund. Arbetstiderna kan variera och innefatta både vardagar och helger.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: flexconsultingsweden@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flex Consulting AB
(org.nr 559529-3381), https://flexconsultingab.com
Anckargripsgatan 3 (visa karta
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211 19 MALMÖ Jobbnummer
9952454