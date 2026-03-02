Timvikarier till Norrgärdsskolan
Om tjänstenGillar du en växlande vardag där du får möta olika arbetsuppgifter och miljöer? Känner du att du vill göra en insats i vardagen? Vi söker dig som är tillgänglig vid kort varsel och är intresserad av att vara en del av vår interna vikariepool. Det innefattar att vara timvikarie på våra skolor och fritidshem vid kortare personalfrånvaro. Tjänsten är ett timvikariat (intermittent arbete) efter behov. Som timvikarie kan duarbeta som ersättare för en lärare, personal i fritidshem eller resursassistent. Beroende på behov kan dagen innehålla en kombination av uppdragen. Ett nytt anställningsförhållande uppkommer vid varje tillfälle. Du har rätt att tacka nej till ett erbjudande om arbete.
ArbetsbeskrivningVi söker dig som är intresserad av att vikariera för lärare, som resursassistent eller på fritidshemmet. I dessa uppdrag kan du förväntas följa ordinarie personals schema och göra deras arbetsuppgifter till exempel hålla i en lektion, rastvärda, hjälpa en enskild elev eller grupp som behöver stöd på något sätt eller hålla i aktiviteter på fritidshemmet.
Om arbetsplatsenNorrgärdsskolan är en kommunal F-6 skola, fördelad i två byggnader (tidigare Grindskolan och Parkskolan) belägen i Norrtälje stad, med stora härliga gräsytor och små skogsområden runt knuten. Vi har omkring 550 elever på skolan, och trots att Norrgärdsskolan är en stor skola består känslan av småskalighet. Vi arbetar i årskursteam (skola fritids) med gemensamt ansvar för eleverna. Vår vision är att alla barn ska känna glädje i skolan, både själv och från andra man möter. Alla barn ska känna sig trygga med tillit till vuxna och den egnaförmågan att lösa olika situationer. Glädje och trygghet ska ligga till grund för att varje barn ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och skolans arbete ska hanteras av lösnings-och utvecklingsfokus för att stötta barnen mot det målet. Våra ledord är trygghet, glädje och kunskap. Ersättning
