Timvikarier till Hemtjänsten (OKT)

Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Arbeta inom Hemtjänsten - ett självständigt och meningsfullt uppdrag
Nu söker vi vårdpersonal till hemtjänsten i Lerums kommun. Som timvikarie hos oss blir du anställd via Lerums kommuns Bemanningsenhet. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande, vilket kan vara både vid kortare inhopp och längre vikariat.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd och får löpande förfrågningar om arbetspass - ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Inledningsvis kommer du att arbeta i en av våra hemtjänstgrupper, men det finns möjlighet att jobba i flera längre fram.
Arbetstiderna varierar beroende på verksamhet och behov, men är förlagda till dag- och kvällstid - både på vardagar och helger. Som tidigast startar passet kl 7 och slutar senast kl 22.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom hemtjänsten ger du stöd till omsorgstagare i deras eget hem, utifrån individuella behov och insatser. Arbetet är till stor del självständigt, men du har nära samarbete och löpande kontakt med kollegor och samordnare via telefon.
Ditt arbete bidrar till att omsorgstagare får en trygg, värdig och meningsfull vardag, där deras välbefinnande och livskvalitet står i centrum.
Vanliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Social omsorg och samtal
• Personlig hygien och omvårdnad (exempelvis dusch och toalettbesök)
• Hushållssysslor såsom städning och tvätt
• Medicinhantering enligt delegering
• Hälso- och sjukvårdsuppgifter i samråd med sjuksköterska
• Dokumentation i det digitala systemet TreservaKvalifikationer
Vem är du?
För att trivas i hemtjänsten behöver du vara en social och trygg person som känner dig bekväm med att arbeta självständigt. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, är initiativtagande och tar ansvar för att arbetet blir utfört på ett kvalitativt sätt.
Du har ett genuint intresse för människor, och din empatiska förmåga i kombination med din respekt för individens integritet bidrar till att skapa en trygg och värdig vardag för våra omsorgstagare. Du är positiv, flexibel och har en god känsla för service.
Vi ser gärna att du har utbildning inom vård och omsorg, men det viktigaste är att du har rätt inställning och personlig lämplighet för uppdraget.
För tjänsten krävs B-körkort.
Eftersom dokumentation och kommunikation är en del av det dagliga arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Viktigt att veta:
Innan anställning kan erbjudas behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Du beställer det själv hem via polisens webbplats. När du skickar in din ansökan får du en länk med instruktioner i autosvaret.
Välkommen med din ansökan tillsammans skapar vi en trygg och värdefull vardag för våra omsorgstagare!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
