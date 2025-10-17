Timvikarier till Funktionsstöd
2025-10-17
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-17Beskrivning
Är du en omtänksam och engagerad person som vill göra skillnad i människors liv? Nu söker vi timvikarier som vill bidra till en meningsfull och god vardag för invånare med funktionsnedsättning i Kils kommun.
Vi erbjuder ett varierande arbete med många, viktiga, mänskliga möten.
Hos oss får du
- möjlighet att utvecklas och växa professionellt och personligt
- ett meningsfullt, kreativt och omväxlande jobb med varierande arbetstider
- en ingående introduktion ledd av engagerade medarbetare
- tillgång till erfarna kollegor som stöder dig i situationer om du känner dig osäker
- möjlighet att påverka och göra skillnad i människors liv, varje dag
Var är jobbet?
Vi söker timvikarier till:
- Boende enligt LSS (Lagen om stöd och service)
- Socialpsykiatriboende
- Boendestöd inom socialpsykiatrin
- Daglig verksamhet
- Korttidstillsyn/korttidsvistelse för barn och unga LSS
- Personlig assistansDina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor ska du se till att personer med funktionsnedsättning får stöd, omvårdnad och en bra vardag.
I arbetet möter du olika personligheter i blandade åldrar och med olika intresseområden.
Dina uppgifter kan handla om
- att bidra till meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra
- att se till att de vi arbetar för får det som de behöver
- matlagning och andra praktiska arbetsuppgifter
- ge viss handledning i vardagliga uppgifter
- hälso- och sjukvårdsuppgifter
Varje människa vi möter har olika behov och du kommer att följa planeringen för varje enskild person. I arbetet ingår också att dokumentera och läsa journaler.
Känns det ovant och osäkert?
Lugn - vi ser till att du får en god introduktion för att du ska känna dig trygg i din yrkesroll! När du arbetar kommer det att också att finnas kollegor med erfarenhet som du kan vända dig till med eventuella frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet - eller intresse av - att arbeta inom vård och omsorg. Du är bra på att samarbeta och är en positiv drivkraft i mötet med de personer som behöver stöd och hjälp.
- Du är flexibel, ansvarstagande och har tålamod.
- Du ska vara minst 18 år.
- För att klara arbetet krävs kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande är vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsprogrammet, behandlingsassistent eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Körkort för manuell växellåda är krav inom de flesta av våra verksamheter inom funktionsstöd. Före anställning behöver vi att se legitimation och utdrag från belastningsregistret.
Tror du att du är rätt person för att göra skillnad med oss?
Varmt välkommen att skicka ditt CV och ett personligt brev.
Det är viktigt att du i din ansökan uppger inom vilken verksamhet du önskar arbeta. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/58". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Arbete och individ Kontakt
Marie Jonsson 0554-19216 Jobbnummer
9561127