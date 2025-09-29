Timvikarier till Funktionshinder och socialpsykiatrin
2025-09-29
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Funktionshinders enheter söker nu timvikarier. Har du ett genuint intresse av att jobba med personer som har fysiska, intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar, sök till oss!
Att arbeta som timvikarie erbjuder flexibilitet då du har möjlighet att välja själv när du kan jobba. Vi använder oss av vikariebokningssystemet Time Care Pool, där lägger du dig tillgänglig de dagar och tider som du kan arbeta. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamhetens behov. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällar, nätter och helger. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter då du ersätter ordinarie personal vid eventuell frånvaro. Därför ger vi dig en förberedd introduktion på arbetsplatsen. Vi erbjuder en god gemenskap och möjlighet för dig att skaffa erfarenhet inom ett framtidsyrke.
Dina arbetsuppgifter blir att ge praktiskt och pedagogiskt stöd och hjälp utifrån individuella behov. Du ska tillsammans med individen utveckla och ge det stöd som var och en behöver för att hantera sin livssituation. Vårt synsätt i arbetet präglas av vår tro på att alla människor har en egen förmåga och vilja att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
I arbetet kan även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter förekomma enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men endast utifrån delegering från sjuksköterska. Då det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter, ger vi dig därmed en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering.KvalifikationerKvalifikationer
• 18 år eller äldre (Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö 2018:8)
• Behärska det svenska språket i både tal och skrift
Meriterande:
• Utbildning så som Omvårdnadsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Arbetserfarenhet av olika funktionsnedsättningar, såsom nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga samt kunskap inom autismspektrumtillstånd
• B-körkort
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Sök via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som stödassistent ser vi det som självklart att du ska kunna bemöta alla människor på ett engagerat och professionellt sätt. Vi förutsätter att du är en person som har ett positivt synsätt, initiativförmåga och är flexibel.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
