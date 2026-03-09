Timvikarier till förskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss!
I Skärholmens kommunala förskolor sätter vi alltid barnet i centrum.
Vi ger varje barn löftet att bidra till de verktyg som de behöver för att utvecklas och leva i en ständigt föränderlig värld. Våra prioriterade mål är språk, demokrati och hälsa där leken bildar den plattform som genomsyrar vår utbildning och undervisning.
Hos oss får du möjlighet att bidra i en verksamhet som värdesätter ditt engagemang för barns utveckling genom lek och lärande. Vi tror på det kollegiala lärandet och byter erfarenheter och lär av varandra.
Din roll
Som timvikarie bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du är engagerad och deltar aktivt i förskolans utbildning och undervisning över dagen. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du barnfokuserad och serviceinriktad.
Som timvikarie i våra enheter är du beredd att arbeta på alla våra adresser och får arbetspass löpande. Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du ska ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Dina personliga förmågor och färdigheter präglas av att du har en empatisk förmåga där du kan sätta dig in i barnens perspektiv genom att lyssna och vara nyfiken samtidigt som du är trygg i din roll. Du har god samarbetsförmåga, ett gott bemötande och arbetar bra ihop med andra människor. Då den ena dagen inte är den andra lik så behöver du vara flexibel, självgående och ansvarstagande och kunna anpassa dig till rådande omständigheter. Vidare har du ett positivt förhållningssätt till ditt arbete.
Du behöver behärska det svenska språket väl då du snabbt ska kunna sätta dig in i våra rutiner och policys och kunna samtala med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.Övrig information
Vi gör urval utifrån CV och urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
Löpande urval sker under rekryteringsprocessen.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister för skola och förskola innan anställning sker.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1193". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Förskolor i Bredäng och södra Bredäng Kontakt
Malin Karlsson malin.3.karlsson@edu.stockholm.se 08-50828665 Jobbnummer
9786150