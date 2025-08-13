Timvikarier till barn och ungdomsboende
2025-08-13
Alla barn och unga har rätt till ett meningsfullt liv - med skolgång, gemenskap och aktiviteter, oavsett funktionsförmåga.
På Bräcke Östergården BmSS arbetar vi varje dag för att detta ska bli verklighet.
Sök ett meningsfullt timvikariat
Inför sensommaren och hösten välkomnar vi dig som vill arbeta extra vid sidan av studier eller annat jobb. Kanske pluggar du till stödassistent, undersköterska, sjuksköterska eller något annat inom omsorg eller funktionsstöd - eller så har du erfarenhet av att arbeta med barn och unga med funktionsnedsättning. Som timvikarie på Östergården bidrar du till kontinuitet och trygghet för barn med funktionsnedsättning. Du arbetar vid behov - från enstaka pass till längre perioder - och deltar i arbetsplatsträffar och interna utbildningar som en del av teamet.
Ditt jobb
Du blir anställd som habiliteringsassistent med uppdraget att ge stöd åt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller flerfunktionsnedsättning. Arbetet innefattar bland annat:
- Omsorgsarbete och stöttning i samband med träning, måltider, förflyttning, toalettbesök
- Kommunikation och tolkning gentemot boende och personal
- Följa med på resor till och från skola, fritidsaktiviteter och sjukhus
- Samarbeta med stödpedagoger, sjuksköterskor och habiliteringsteamet
Vem vi söker
Vi letar efter en trygg, ansvarstagande person som kan vara ett stabilt omsorgsstöd för barn med stora och föränderliga behov. Du som söker tjänsten behöver ha en trygg och stabil personlighet, god anpassningsförmåga och god kommunikation.
- Avklarad eller påbörjad utbildning inom vård och omsorg eller funktionsstöd.
- Grundläggande kunskap om lågaffektivt bemötande, AKK eller tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av social dokumentation
Grundläggande datorvana, inklusive att kunna hantera e-post samt läsa och skriva digitala anteckningar i dokumentationssystem.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse.
Meriterande
- Har du erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, barn och unga, personer med tilläggsdiagnoser eller andningshjälpmedel är detta meriterande.
Om boendet
Östergården ett boende för barn och unga som behöver stöd i vardagen. Här får de växa och vara delaktiga - med stöd enligt LSS och med trygg personal vid sin sida. Alla barn och unga har sitt eget rum och delar gemensamhetsutrymmen där vi umgås, leker och skapar en stimulerande vardag tillsammans. Vi som jobbar ser till att barnen får vara med och formar dagarna utifrån egna förutsättningar och intressen - för att känna sig värdefulla och stärkas i sin självständighet.
Var med och gör skillnad tillsammans med oss. Skicka in din ansökan idag!
Vid erbjuden anställning genomförs ID kontroll och ett utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
din arbetsgivare tar Bräcke diakoni ansvar för din trivsel genom kollektivavtal och en rad förmåner. Klicka på länken för att läsa mer: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Bräcke diakoni, Bräcke barn- och ungdomsboende Östergården Kontakt
Jenny Gallegos 031-502718 Jobbnummer
