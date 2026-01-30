Timvikarier sökes till Trollnäs förskola
2026-01-30
Om företaget
Trollnäs förskola är en ekonomisk förening som ligger på Bergnäset i ett naturskönt område. Hos oss går 20 barn i åldrarna 1-6 år. Förskolan fokuserar på hållbar utveckling och arbetar Reggio Emilia inspirerat där vi utgår från barnens tankar och idéer och mycket av undervisningen sker ute i naturen.
Vi arbetar aktivt för att vara en inkluderande arbetsplats där målet är att alla medarbetare ska känna sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på utveckling och tillitsfulla relationer.
Om rollen
På Trollnäs förskola ska alla barn få känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Hos oss ska varje barn få lyckas med något varje dag. Vi arbetar med social hållbar utveckling där värdegrundsarbetet är av stor vikt och handlar om att stärka barnets känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ.
För att vara framgångsrik i rollen är du flexibel, har god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Du behöver kunna kommunicera med människor med olika förutsättningar, livssituationer och bakgrunder. Som medarbetare på Trollnäs förskola ansvarar du för att vårt pedagogiska förhållningssätt genomsyrar ditt arbete. Du arbetar aktivt och lojalt med förskolans dagliga göromål och pedagogiska arbete med utgångspunkt från vår värdeplattform, våra mål och planer.Arbetsuppgifter
Vi söker vikarier som kan ersätta frånvarande personal eller som arbetar som resurs och stöttar i verksamheten. Det innebär att du är en del av arbetslaget och har medansvar för barnens dag på förskolan. Du leder och stöttar barnen i deras dagliga rutiner, hjälper till med av- och påklädning, håller i aktiviteter och engagerar dig i deras lek. Du kan även ha uppgifter som att ordna olika måltider och rutiner kring det som att duka, diska och torka bord. En del av dagen är förlagd utomhus där din uppgift är att ha uppsikt och vara närvarande i barnens aktiviteter. Du kan även komma att möta vårdnadshavare vid lämning och hämtning.Kvalifikationer
• God kommunikationsförmåga
• Goda kunskaper i svenska
• God samarbetsförmåga
• Initiativtagande, engagerad och kreativ
• Lösningsorienterad
• Erfarenhet av arbete i förskolan är meriterande
Information om tjänsten
Timanställning
Vid behov
Lön
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Ansök genom att skicka ditt CV och ett personligt brev till sofia.engvall@trollnas.se
Endast sökande som uppfyller kvalifikationskraven beaktas. Vi från säger oss kontakt från rekryterare.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna felfritt utdrag ur belastningsregistret från rikspolisstyrelsen före tillträdesdagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid frågor, kontakta biträdande rektor Sofia Engvall, sofia.engvall@trollnas.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Skicka in ditt CV och ett personligt brev via e-post
E-post: sofia.engvall@trollnas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie". Arbetsgivare Trollnäs Förskola Ek. För.
Bowatersvägen 7 (visa karta
)
972 51 LULEÅ Arbetsplats
Trollnäs Förskola Ek För Kontakt
biträdande rektor
Sofia Engvall sofia.engvall@trollnas.se Jobbnummer
9713708