Timvikarier sökes
Linen Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma
2025-12-18
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
Vi söker engagerade vikarier till vårt härliga assistansteam i Bjärred.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu kvinnliga vikarier till vårt arbetslag hos två tjejer som är 24 respektive 26 år.
Båda tjejerna är såväl fysiskt som psykiskt funkstionsnedsatta och rullstolsburna, vilket innebär att de behöver hjälp i vardagens alla delar. Ditt stöd gör att de kan leva ett aktivt och innehållsrikt liv.
Vi tror att du som söker:
Är tålmodig, engagerad och initiativrik
Har ett positivt förhållningssätt och brinner för att hjälpa andra
Trivs med att samarbeta i team och bidra med idéer och energi
Har gärna erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar - men det viktigaste för oss är din personliga lämplighet och vilja att göra skillnad.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Att stötta tjejerna i vardagen med alltifrån måltider, hygien och träning
Att planera och delta i roliga aktiviteter så som utflykter, promenader, biobesök eller liknande
Att bidra till en trygg, rolig och stimulerande miljö där tjejerna alltid står i fokus och är delaktiga
Du arbetar aldrig ensam då tjejerna bor tillsammans och de båda har aktiv assistans dygnet runt, vilket gör att ni som team kan stötta varandra och skapa fina stunder tillsammans.
Arbetstiderna är varierande och ligger förlagt på dygnets alla timmar, enligt schema. Behovet av vikarier finns året runt, vilket innebär goda möjligheter till fortsatt arbete framöver. Just nu är vi i störst behov av helger, kvällar samt vikarier vid sjukdom.
Körkort och tillgång till bil är inget krav, men kan förenkla eventuell pendling för din egen del.
Vad får du som söker hos oss?
Du blir en del av ett otroligt team assistenter. Du får arbeta i en dynamisk miljö där du har stort inflytande i dina arbetsdagar. Du blir en nyckelperson som gör stor skillnad i tjejernas liv och din arbetsbeskrivning som personlig assistent breddas till utflyktskoordinator, lekledare och det är bara fantasin som sätter gränser för vad som kan sätta guldkant på tjejernas dagar. Roliga och skrattfyllda dagar utlovas om du har ett sinne för humor och vågar bjuda till lite.
Vill du bli en viktig del av ett engagerat team och samtidigt få ett arbete som betyder något på riktigt? Då ser vi fram emot din ansökan!
Söker just nu två nya assistenter och dessa tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansök omgående om du känner att vi beskrivit dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: sara@linenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarier sökes". Arbetsgivare Linen Assistans AB
(org.nr 559189-5668) Arbetsplats
Linen Assistans Kontakt
Kundansvarig
Sara Andersson sara@linenassistans.se Jobbnummer
9651837