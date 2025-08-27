Timvikarie lärare
2025-08-27
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Mörsils skola är en F-9- skola. På Mörsils skola bedrivs också fritidshem, resursspår och anpassad grundskola. I högstadiet tar Mörsils skola emot elever från andra skolor i kommunen och skolan har idag ca 330 elever.
Mörsils skola söker nu en lärarvikarie. Timvikarier behövs när ordinarie personal är frånvarande. Frånvaron kan vara både planerad men också frånvaro som uppstår på kort varsel. Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare.
I dagsläget har vi ett längre vikariat på ca 50% i SvA, Svenska som andra språk i årskurs 4-9. Med möjlighet till tidsbegränsad anställning.
Som lärarvikarie kommer du vara placerad på Mörsils skola, där dagarna kommer vara omväxlande och du kommer kunna vikariera i olika ämnen och årskurser. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och lösningsfokuserat.
Som person har du god förmåga att skapa engagemang och ett intresse för att utveckla och stötta varje elevs kunskapsutveckling i ämnet. I undervisningen har du ett tydligt ledarskap och en god struktur.Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyfiken på att arbeta inom skolans värld och med ungdomar. Vi ser att du är flexibel och inser vikten av ett gott bemötande och en positiv inställning.
Vi söker dig som är initiativtagande, har en stor personlig mognad och god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever och kollegor samt har ansvarskänsla för undervisningen.
Har du en lärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning ser vi det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Detta är ett deltidsjobb.
Åre Kommun, Grundskola
Rektor
Rektor
Sofia Ring sofia.ring@are.se 0647 - 163 71
