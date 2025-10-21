Timvikarie förskola
Lidingö stad har 20 kommunala förskolor. De skiljer sig åt i pedagogisk inriktning, sammansättning på barn- och personalgrupper, lokalernas utformning och arbetsplaner. Det som förenar är uppdraget att lägga grunden för det livslånga lärandet, med utgångspunkt i skollagen och förskolans läroplan.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Hos oss kan du komma att arbeta på olika kommunala förskolor och få prova på olika arbetsplatser. Som vikarie inom förskola ersätter du oftast ordinarie personal vid frånvaro och ofta med kort varsel samma morgon.
De dagar du tackar ja till bokning arbetar du tillsammans med, och under ledning av ordinarie personal. Du deltar i den utbildning/undervisning som bedrivs på förskolan och är engagerad i barnens lek och lärande, samt bidrar till en trygg, säker, rolig och utvecklande vardag för alla barn. Som vikarie förväntas du vara flexibel och kunna rycka in där det behövs. Du förväntas att vara aktiv, ta initiativ och ställa frågor vid behov. Praktiska kringsysslor förekommer såsom att duka, plocka undan etc. Ibland kan kökstjänst komma att ingå i arbetsuppgifterna. Vi söker främst dig som är disponibel att arbeta alla, eller flera dagar i veckan.Kvalifikationer
Det är meriterande om du tidigare har arbetat på förskola eller med arbete med liknande arbetsuppgifter. Du är flexibel, lösningsorienterad, samarbetsorienterad samt behärskar svenska väl. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss därmed att du bidrar med engagemang, ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och utbildnignen.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
