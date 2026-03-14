Timvikarie för åk F-9
2026-03-14
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Timvikarier till Internationella Engelska Skolan Kista
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad för våra elever. Vi tror att detta beror på vår tydliga värdegrund med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig. IES-skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen. Våra skolor är öppna för alla och vi tar emot ansökningar från eleverna enligt principen först till kvarn.Om Internationella Engelska Skolan Kista
Internationella Engelska Skolan (IES) Kista är en del av Sveriges största och mest framgångsrika nätverk av tvåspråkiga skolor och tar emot elever i årskurserna F-9. IES Kista har 640 elever och 79 anställda. Vi följer den svenska läroplanen (Lgr22) där upp till 50 % av undervisningen sker på engelska.
Vid IES Kista tror vi på höga akademiska förväntningar, tvåspråkig utbildning (engelska och svenska) och ömsesidig respekt mellan elever och personal. Vi strävar efter att utrusta varje elev med kunskap, självförtroende och en stark ansvarskänsla för att förbereda dem för framtida framgång.
Vi söker nu engagerade och flexibla timvikarier som kan hoppa in vid behov med kort varsel.Om tjänsten
Som timvikarie vid IES Kista kommer du att:
• Ersätta ordinarie lärare vid korttidsfrånvaro och leda lektioner i olika ämnen för årskurserna F-9.
• Följa de lektionsplaneringar som lämnats av ordinarie lärare för att säkerställa kontinuitet i elevernas lärande.
• Upprätthålla god ordning och en lugn studiemiljö i klassrummet i enlighet med skolans ordningsregler.
• Vara en aktiv och synlig vuxen i korridorerna och under raster.
• Samarbeta med kollegor och skolledning för att dagen ska löpa så smidigt som möjligt för eleverna.
• Bidra till skolans positiva och internationella atmosfär.Kvalifikationer
• Du har avslutad gymnasieutbildning. Påbörjad eller avslutad pedagogisk utbildning är starkt meriterande.
• Du talar och skriver flytande svenska och har mycket goda kunskaper i engelska, då vi är en tvåspråkig skola.
• Du är flexibel, punktlig och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor.
• Du har en naturlig förmåga att leda barngrupper och skapa trygghet i klassrummet.
• Tidigare erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar är ett krav.Ansökan
För att arbeta hos oss behöver vi ett CV, ett personligt brev och ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola/förskola. Eftersom behovet av vikarier kan uppstå plötsligt rekryterar vi löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.da-silva.kista@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kista.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kista Kontakt
Linn da Silva linn.da-silva.kista@engelska.se 072-9876059 Jobbnummer
9797984