Timvikarie - lokalvård
Vetlanda Kommun / Städarjobb / Vetlanda Visa alla städarjobb i Vetlanda
2026-07-13
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er).
Är du sugen på en ny utmaning eller vill du kombinera jobb med studier eller annat arbete? Bli timvikarie hos oss. Då har du möjlighet att styra över din tid och planera när du vill arbeta.
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att du utför de arbetsuppgifter som ingår i det ordinarie arbetet på den arbetsplats där du arbetar.
Är du en trygg och flexibel person som har lätt för att samarbeta? Som vikarie behöver du kunna anpassa dig till nya situationer, eftersom du kan arbeta på olika arbetsplatser och arbetstiderna kan variera.
Som person är du serviceinriktad och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig till förändringar. Vi tror att mångfald, olika kompetenser och erfarenheter bidrar till en bra arbetsmiljö.
Vi gör urval och håller intervjuer löpande – men behovet av nya timvikarier varierar, vilket innebär att processen kan ta olika lång tid.
Inom lokalvård bidrar du till att våra kommunala lokaler är fräscha och i gott skick. Du jobbar oftast självständigt och arbetsuppgifterna består främst av städning i olika typer av lokaler. Dina kollegor finns i städgruppen, men också bland personalen i de verksamheter där du jobbar.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
För att passa som timvikarie behöver du:
kommunicera bra på svenska, i både tal och skrift
ha datavana
Det är meriterande om du:
har tidigare erfarenhet av yrket
har B-körkort och tillgång till bil
För arbete som timvikarie krävs utdrag ur belastningsregistret.
Utdraget ska vara för skola och förskola och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vi gör urval och håller intervjuer löpande – men behovet av nya timvikarier varierar, vilket innebär att processen kan ta olika lång tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334823". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun Kontakt
Kommunal
Mattias Sjögren mattias.sjogren@kommunal.se 0735-64 36 26 Jobbnummer
10000708