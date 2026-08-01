Timvikarie till hemtjänst och SÄBO
Avesta kommun, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Avesta Visa alla undersköterskejobb i Avesta
2026-08-01
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Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 900 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
10 plats(er).
Som timvikarie är du anställd på Bemanningsenheten och arbetar inom omsorgsförvaltningens verksamheter där behovet av vikarier är som störst, vilket för närvarande främst gäller de yttre områdena. Du introduceras inledningsvis på en arbetsplats, men det finns möjlighet att arbeta på flera arbetsplatser utifrån behov och egna önskemål. Arbetet planeras via bemanningssystemet Time Care Pool, där du själv registrerar din tillgänglighet. Direktbokning tillämpas, vilket gör det viktigt att din tillgänglighet alltid är uppdaterad. Vid akuta behov kan förfrågningar även skickas via SMS med kort varsel.
Arbetspassen varierar i längd och arbetstiderna omfattar dag, kväll och natt, vilket innebär att du behöver kunna arbeta obekväma tider.
Arbetet kan utföras både inom hemtjänst och särskilt boende (SÄBO). Inom hemtjänsten arbetar du självständigt eller tillsammans med kollegor och besöker brukare i deras egna hem. Där stöttar du med personlig omvårdnad såsom på- och avklädning, hjälp vid måltider och hygien, samt deltar i sociala aktiviteter. Arbetet är varierande och anpassas efter brukarens individuella behov och beslut.
På särskilt boende arbetar du med service och omvårdnad dygnet runt för brukare som bor i egna rum. Du ger stöd i den dagliga livsföringen, både självständigt och i samarbete med kollegor, och hjälper till med personlig omvårdnad, måltider och hygien. Arbetet präglas av att skapa trygghet, värdighet och god livskvalitet för varje individ.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Kärnan i vår verksamhet är omsorg och ett gott bemötande är av största vikt. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och en vilja att göra skillnad i deras liv och vardag.
Arbetet kräver att du kan samarbeta med andra, är lyhörd och uppträder med stor respekt mot dem du möter i alla olika situationer. Att arbeta med människor innebär alltid att oförutsägbara situationer kan uppstå och du är en person som kan behålla ditt lugn när situationen kräver. Du har ett respektfullt bemötande och strävar alltid efter bästa möjliga möte.
Vi söker dig som är myndig, är ansvarstagande och med en personlig mognad. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift. Meriterande är om du är utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Grundläggande datakunskaper är ett krav. Arbete inom hemtjänst och särskilt boende kan innebära obekväma arbetsställningar och förflyttningar, du bör därför ha en fysik som klarar detta. B-körkort och att du kan cykla är et krav inom hemtjänsten.Övrig information
För de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Mer information om belastningsregisterutdrag och hur du ansöker om ett sådant finns på polisen.se.
För kontaktuppgifter till facklig representant rörande tjänsten hänvisas till www.avesta.se/fackliga-organisationer
Du som timvikarie på Avesta kommun har fri tillgång till personalgym och 12 fria bad i något av kommunens badhus varje år.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337518/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Industrigatan 11 (visa karta
)
774 35 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avesta kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsplanerare
Linda Hedlund linda.hedlund@avesta.se Jobbnummer
10017724