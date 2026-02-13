Timavlönad vikarie inom vård och omsorg
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi behöver timavlönade vikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg; särskilt boende, hemtjänst, boende med särskild service och personlig assistans.
Uppdraget handlar om att ge stöd i vardagen och du är alltid en del av ett team där du får introduktion och handledning av erfarna kollegor.
Jobbet ger dig möjlighet till personlig utveckling där du får lära känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet samt en möjlighet att göra skillnad för någon annan.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
* Gå på en promenad, ordna en fika, spela spel eller en enkel morgongympa.
* Socialt stöd: Lyssna, prata och stötta
* Personlig omvårdnad: Stötta vid hygien, kläder och förflyttning
* Dokumentera i digitala systemKvalifikationer
Vi söker dig som:
* har fyllt 18 år
* har giltigt pass/nationellt id eller arbetstillstånd
* behärskar det svenska språket i tal och skrift, vilket innebär ett krav på godkända betyg i svenska 1, svenska som andra språk 1 eller motsvarande.
* har god datorvana och kan hantera olika system
Det är meriterande om du:
* har erfarenhet eller utbildning från områden du söker inom
* har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intresserad?
Vad roligt! Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Som anställd på bemanningsavdelningen behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregister innan en anställning kan skapas, oavsett vilken verksamhet du kommer arbeta inom. Du behöver därför beställa utdrag för både arbete inom förskola och grundskola samt för arbete med barn med funktionsnedsättning. På följande länk kan du beställa utdragen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret.
Vid rekrytering behöver vi alltid kunna säkerställa din identitet. Giltiga ID-handlingar är svenskt pass eller ID-kort utfärdat av polisen. Har du arbetstillstånd eller uppehållstillstånd behöver du också visa upp det.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Inför rekryteringsarbetet har Varbergs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
