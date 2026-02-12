Timanställning- Fysioterapeut
Capio Geriatrik Dalen är en verksamhet inom geriatrisk vård där vi varje dag arbetar för att möta behoven hos en åldrande befolkning. Vi erbjuder vård av hög kvalitet med patienten i centrum och söker nu timanställda fysioterapeuter som vill arbeta hos oss under vardagar och helger.
Hos oss blir du en del av en trygg, stabil och utvecklingsinriktad arbetsplats där samarbete, respekt och arbetsglädje är en självklar del av vardagen. Capio Geriatrik Dalen har cirka 150 vårdplatser och kännetecknas av närvarande chefer, tydliga arbetssätt och ett gott kollegialt stöd. Vi har en stark teamkänsla där olika professioner arbetar tätt tillsammans för att skapa bästa möjliga vård för våra patienter.
Det multiprofessionella teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, logoped, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som medarbetare hos oss uppmuntras du att bidra med din kompetens, dina idéer och din erfarenhet. Vi värdesätter engagemang och ser lärande som en naturlig del av arbetet - både i det dagliga kliniska arbetet och genom strukturerad kompetensutveckling.
Capio Geriatrik Dalen arbetar utifrån Capios övergripande vision om att förbättra människors hälsa varje dag. Kvalitet, patientsäkerhet, samhällsansvar, innovation och empowerment genomsyrar vårt arbetssätt och vår kultur. Vi strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs, känner sig delaktiga och har möjlighet att utvecklas över tid.
Din roll
Som legitimerad fysioterapeut eller fysioterapeutstudent arbetar du både självständigt och i nära samarbete med övriga professioner i teamet. Du ansvarar för bedömning, behandling och rehabilitering av geriatriska patienter och är en viktig del i planering och uppföljning av patienternas vård och återhämtning.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för geriatrisk vård. Du trivs i teamarbete, har en god självständig arbetsmoral och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Tidigare erfarenhet från vård eller geriatrisk verksamhet är meriterande.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och flextidsavtal
Friskvårdsbidrag/ Tillgång till vårt gym och gruppträningspass för endast 500kr/år
Närvarande och tillgänglig chef
Introduktion och stöd i din roll
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
En inkluderande arbetsplats med fokus på samarbete och arbetsglädje
Möjlighet till förlängning av anställning/timanställning
Individuell lönesättning
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller fysioterapeutstudent från termin 4. Erfarenhet från vårdverksamhet är meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag:2026-03-26
