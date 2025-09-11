Timanställning undersköterska
2025-09-11
Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vi vill vara den mest glädjande hemtjänsten. Vi har varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, roliga kollegor och kompetenta chefer. Vi erbjuder också goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Nu söker vi undersköterskor eller vårdbiträde med pågpående utbildning för timanställning till AdeoCare Norrköping.
Vi är ca. 90 medarbetare samt en enhetschef och två biträdande enhetschefer. Vi sitter i fräscha lokaler vid goda kommunikationer i centrala Norrköping.
Du får introduktion till dina arbetsuppgifter och du kommer att jobba tillsammans med mer erfarna kollegor som du kan vända dig till med dina frågor. AdeoCare har en unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar och du erbjuds utbildning som du kommer att ha nytta av i din fortsatta karriär.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Du går hem till våra kunder och erbjuder stöd i deras vardag. Till dina arbetsuppgifter hör att hjälpa bland annat med:
omvårdnad och hygien
städning
inköp
tvätt
måltider
promenader
medicinutdelning
Till arbetsuppgifterna hör också att dokumentera enligt lagkraven.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller är under utbildning och har åtminstone ett par års erfarenhet från äldreomsorgen, gärna från hemtjänsten. B-körkort är ett krav. Du behöver kunna dokumentera på datorn och dina kunskaper i svenska är bra.
Du brinner för att ge god service till dina kunder och en av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov. Du gillar att jobba både självständigt och i team och tar gärna egna initiativ. Du har förmåga att hantera också de mer pressade situationerna.
Omfattning och arbetstid
Timanställning vid behov
Dag, kväll, helg
Vi gör löpande urval så skicka gärna din ansökan så fort som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vi erbjuder hemtjänst, personlig assistans och boendestöd. I dag är vi cirka 500 medarbetare på Kungsholmen, Östermalm, Bromma, Hässelby/Vällingby, Ekerö, Lidingö, Sigtuna och i Norrköping. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adeocare AB
(org.nr 556859-0938), http://www.adeocare.se/ Arbetsplats
AdeoCare Kontakt
Jessica Välimäki jessica.valimaki@adeocare.se 011-194550 Jobbnummer
9504350