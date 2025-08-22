Timanställning som personlig assistent sökes
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg
2025-08-22
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent till en av våra kunder lite utanför Varberg och känner att detta passar dig är du mycket välkommen att söka jobbet.
Vi söker dig som vill arbeta på timmar. Passen är förlagda som dygn eller halvdygn, 16:00- 15:00 nästkommande dag eller 16-00-08:30 med 7 timmars väntetid (sovande jour) på natten, alternativt 08:30-16:00
Vår kund är ensamboende 56-årig man med autism, gående och kommunicerar endast genom mimik, gester, tecken och bilder. Hans intressen är lego, tåg samt att titta på olika youtube-videos (ofta med tåg).
Eftersom vår kund har autism är det mycket önskvärt med tidigare erfarenhet av autism.
Du som assistent ansvarar för kundens hälsa, hem samt att hans dagliga rutiner följs. Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
• Du måste ha körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
• Viktigt med goda språkkunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
• Vi söker dig som kan ta egna beslut och har lätt att hitta lösningar om det uppstår något problem
Arbetstiderna är vardagar kl 8:00-16:00, 16:00 - 08:30 med 7 timmars jour/väntetid på natten.
Helger arbetas som dygn från ca 15:30 till 15:30 dagen efter med 7 timmars jour/väntetid på natten.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden. 40+ med vårdutbildning som innefattar kurser om autism eller tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården med människor som lever med autismliknande tillstånd.
Tjänsten tillsätts omgående med start genom introduktion. Tjänsten påbörjas enligt överenskommelse. Möjlighet fasta pass per månad finns.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Angelica Soylu 0702178253 Jobbnummer
9472439