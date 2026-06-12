OTA Release Leader
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-12
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Ta ansvar för säkra och regelstyrda OTA-releaser i en internationell fordonsmiljö. Här får du leda planering, riskhantering och samordning i ett tekniskt komplext sammanhang.
Här får du leda arbetet med OTA-releaser i en internationell fordonsmiljö där säkerhet, spårbarhet och kvalitet står i centrum. Rollen passar dig som trivs med att samordna flera team och hålla ihop komplexa leveranser.
Om rollen
Ansvara för planering, koordinering och uppföljning av OTA-releaser.
Säkerställa att uppdateringar följer krav på spårbarhet, säkerhet och regelefterlevnad.
Driva transparens i dialogen med berörda intressenter.
Det här kommer du göra
Planera releasefönster och hantera beroenden mellan utveckling, validering och deployment.
Genomföra riskbedömningar och definiera åtgärder för kompatibilitet, säkerhet och återställning.
Följa upp lyckade leveranser, felutfall och lärdomar efter release.
Bidra till kontinuerliga förbättringar i releaseprocessen.
Vi söker dig som har
Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom teknik eller närliggande område.
Gedigen bakgrund från fordonsindustrin och arbete nära produktutveckling.
Djup förståelse för OTA-processer, SUMS och cybersäkerhetskrav.
Förmåga att hantera komplexa beroenden i internationella miljöer.
Vana att kommunicera tydligt med olika intressenter.
Teknik & Verktyg
OTA
SUMS / R156
Jira
Office 365
Cybersäkerhet och funktionell säkerhet
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-96abae2a7a73c5d5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962261