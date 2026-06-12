Sjuksköterska och enhetschef sökes till Villa Hovstallet, vikariat
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2026-06-12
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Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss. Här får du bra arbetstider, jobba självständigt och ha frihet att utforma dina arbetsdagar.
Villa Hovstallet är ett särskilt boende för äldre som ligger centralt i Industristaden i Kungsängen med gångavstånd till Uppsalas stadskärna med resecentrum.
Nu söker vi en sjuksköterska med enhetschefsansvar på vikariat för vår tjänstlediga ordinarie enhetschef. Vikariatet är 1 år men kan komma att bli längre. Du arbetar cirka 20% som enhetschef och 80% som sjuksköterska.
Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider: Heltid, måndag till fredag, dagtid.
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner: Lättillämpliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser. Du har också möjlighet att ansöka om utbildningstjänst för att bli specialistsjuksköterska.
Karriärmöjligheter: Som enhetschef kan du gå vidare och bli verksamhetschef för ett boende.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din chef finns nära till hands för stöd och för att bolla idéer.
Gemenskap och stöd: Du jobbar nära sjuksköterskekollegor, gruppchefer och omvårdnadspersonal. Inom Vardaga finns ett nationellt nätverk för sjuksköterskor för att utväxla inspiration och kunskap.
Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
Höjdpunkterna är baserade på svar från Vardagas 180 sjuksköterskor som listat sina bästa argument för att jobba hos oss. Läs mer om deras svar här.
Om rollen
Som enhetschef leder du i det dagliga omvårdnadsarbetet via ett nära ledarskap. Du är första linjens chef för legitimerad personal och har bl.a medarbetar och lönesamtal. Du coachar medarbetarna i att ge boende förutsättningar att klara det dagliga livet efter sina behov och önskemål. Du är direkt underställd och rapporterar till verksamhetschefen och ingår i dennes ledningsgrupp där du är med och fastställer de beslut som fattas. Du kan utifrån delegering från verksamhetschef utföra arbetsuppgifter i dennes ställe.
Ansvar: Du är sammankallande till HSL-möte och delta i de forum och samverkansmöten som ingår och är kopplat till HSL. Du ansvarar för att säkerställa och följa upp driftsavtalet mot uppdragsgivaren, agera som företagets ambassadör och säkerställa god kvalitet. Ansvarar för upprättandet av patientsäkerhetsberättelse/plan och säkerställa följsamhet av dessa.
Som sjuksköterska är du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Samarbete och stöd
En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt. I detta jobbar du nära boendets gruppchefer som är ansvariga för omsorgspersonalen. Våra gruppchefer coachar också och jobbar tillsammans med teamen i det dagliga arbetet.
Lära känna de boende
Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Tydliga rutiner
För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor.
Om Villa Hovstallet
Villa Hovstallet ligger centralt i Uppsala med närhet till både natur med stadsparken samt service.
Vi erbjuder 72 lägenheter fördelat på fyra våningar, varav 3 med demensinriktning och en somatisk. Du kommer vara en av 4 st sjuksköterskor som arbetar på verksamheten.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen och har gärna erfarenhet av att arbeta i en arbetsledande roll. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: 2026-08-17 eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Enhetschef Sara Maria 073-1527174. Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Läs mer om oss på www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902677-2051397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Kungsängsgatan 68 (visa karta
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753 18 UPPSALA Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9962262