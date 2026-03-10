Timanställning Ryds hemtjänst
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tingsryd Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tingsryd
2026-03-10
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Vill du göra skillnad i människors vardag?
Ryds hemtjänst söker nu engagerade och ansvarstagande timvikarier som vill arbeta vid behov med möjlighet att arbeta över sommaren.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du stöttar omsorgstagare i deras hem och vardag
• Introduktion och stöd av erfarna kollegor
• Flexibla arbetstider
Vi söker dig som:
• Har ett varmt bemötande och ett gott professionellt förhållningssätt
• I arbetet ingår sedvanliga omvårdnadsuppgifter samt delegerad läkemedelshantering.
• Är självgående, trygg och serviceinriktad
• Har B-körkort (meriterande men ej krav - cykel och gå rundor finns)
• Kan arbeta varierande tider, dag/kväll/helg
Låter detta som något för dig?Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311045". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Områdeschef Västra hemtjänst
Mathilda Hedvall mathilda.hedvall@tingsryd.se 0477-44392 Jobbnummer
9789244