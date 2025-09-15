Timanställning inom Vård & Omsorg
Vara kommun / Undersköterskejobb / Vara Visa alla undersköterskejobb i Vara
2025-09-15
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - varje dag?
Bemanningsenheten i Vara kommun söker dig som vill arbeta som timanställd inom äldreomsorgen (ÄO) och/eller omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF).
Hos oss får du en chans att möta människor i livets olika skeden och bidra till trygghet, värme och livskvalitet - oavsett om det är i ett hem eller på ett boende.
Din roll
Som timvikarie inom socialförvaltningen arbetar du där du behövs som mest, ibland med kort varsel. Du ersätter ordinarie personal vid både planerad och akut frånvaro, och arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll, natt, helg och i vissa fall dygnspass med jour.
Arbetet är både varierande och meningsfullt. Du möter människor med olika behov och ger stöd. Du arbetar för att varje individ ska känna sig delaktig och trygg i sin egen vardag.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Att ge personlig omvårdnad och stöd vid hygienrutiner. Hjälpa till vid måltider, städning och inköp.
- Utföra hälso- och sjukvårdande insatser på delegation från sjuksköterska.
- Dokumentera enligt verksamhetens riktlinjer.
Ditt engagemang och din förmåga att bemöta människor med värme och respekt är avgörande för att skapa en meningsfull vardag för de äldre.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker framför allt dig som har rätt inställning - det är din vilja att göra skillnad som är viktigast för oss.
Du är en person som är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du har ett respektfullt bemötande och trivs med att skapa goda relationer - både med brukare och kollegor.
Du behöver:
Ha fyllt 18 år.
Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
God datavana och vana att använda smartphone.
Har B-körkort och vana att cykla, då flera av våra verksamheter kräver detta.
- Tillgång till BankID.
Innan anställning och vid bokad intervju behöver du kunna uppvisa:
- Du behöver även kunna visa upp pass/ giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
- Ett utdrag från polisens belastningsregister, typ "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Observera att detta utdrag kan ta upp till 14 dagar att få, så beställ det i god tid via polisens hemsida. Viktigt att beställa rätt utdrag.
- Referenser kommer att begäras i samband med rekryteringen.
Din framtida arbetsplats
Som timanställd via Bemanningsenheten får du möjlighet att arbeta på olika verksamheter och arbetsplatser inom Vara kommun. Du blir en del av en verksamhet där vi ser människan bakom varje behov - både brukaren och dig som medarbetare.
Vi arbetar i nuläget med det digitala bokningssystemet BeSched, där du själv styr vilka dagar och tider du kan arbeta. Bokningar skickas via SMS, så du behöver ha mobiltelefon och/eller dator.
Rekrytering sker löpande och när behov uppstår, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för större möjlighet till anställning och chans att börja som timvikarie redan nu. Förbered utdrag från belastningsregistret samt referenser inför eventuell intervju.
Tänk på:
- Är du utbildad undersköterska så behöver du kunna lämna bevis om skyddad yrkestitel Undersköterska från Socialstyrelsen eller ett tjänstgöringsintyg med pågående tillsvidareanställning med titeln Undersköterska.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/236". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Förvaltningen för utveckling och service, Bemanningsenheten Kontakt
Jessica Larsson/ Personaladministratör ÄO 0512-31008 Jobbnummer
9507677