Timanställning hemtjänst
2025-11-10
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Hemtjänsten är en verksamhet inom Vård och omsorg, där vårdtagaren på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv och får stöd och hjälp i hemmet.
Vi bedriver kvalificerad omsorg och vård i hemmet, där vårdtagarens vilja samt behov alltid står i centrum. Hos oss får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra vårdtagare. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Vi söker dig som bemöter vårdtagarna och deras närstående på ett varmt och respektfullt sätt.
Ditt huvuduppdrag är att tillgodose vårdtagarens individuella behov av omsorg, utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen. Arbetsuppgifterna är varierande men det bestå bland annat av påklädning, hygien, matlagning, handling, städning och sociala aktiviteter, men framförallt att visa personlig omtanke. Det är tack vare dig och dina kollegor som vardagen fungerar.
Arbetet dokumenteras i kommunens datasystem Pulsen Combine.
Som timanställd får du introduktion så att du ska känna dig trygg med dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är empatisk, flexibel, självständig och ansvarstagande. Att ha ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga är en självklarhet för dig. Du har också en förmåga att prioritera och planera ditt arbete, både individuellt och gemensamt med dina kollegor.
* Du behöver vara minst 18 år.
* Din svenska är god både muntligt och skriftligt och du bör ha god datorvana då vi arbetar med elektronisk dokumentation.
* B-körkort är meriterande
Vi kräver inga förkunskaper eller arbetslivserfarenhet men för att trivas och göra ett bra jobb behöver du ha ett genuint intresse för människor. Det är meriterande om du har en avslutad eller pågående utbildning och arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
