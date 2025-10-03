Timanställning hemtjänst
Storfors kommun / Undersköterskejobb / Storfors Visa alla undersköterskejobb i Storfors
2025-10-03
, Kristinehamn
, Degerfors
, Karlskoga
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storfors kommun i Storfors
Storfors kommun, belägen i östra Värmland, är hem för cirka 3800 invånare. Vi är stolta över vår närhet till naturen och de möjligheter till aktivt friluftsliv den erbjuder. Tillsammans med ett fint förenings- och kulturliv, högkvalitativ barnomsorg och skolor samt ett mångfacetterat näringsliv är Storfors en plats där människor trivs och växer. Nu har du chansen att vara med och ge våra kommuninvånare en ännu bättre livskvalitet och en trygg vardag.Publiceringsdatum2025-10-03Beskrivning
Är du intresserad av att jobba inom vård och omsorg i Storfors kommun? Vi erbjuder ett omväxlande jobb där du hjälper människor med deras dagliga omvårdnad.
Storfors kommun är en rökfri arbetsplats.Dina arbetsuppgifter
Som personal inom hemtjänsten har du arbetsuppgifter så som stöttning i vardagen med social samvaro, hjälp med personlig hygien, städ, dokumentering, medicin hantering och delegerade uppgifter från sjuksköterska.Kvalifikationer
Vårdutbildning alternativt erfarenhet från omvårdnadsarbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer meriterande. Körkort är krav.
Grundläggande datakunskap.
Du ska ha fyllt 18 år och behöver kunna läsa och dokumentera samt ha förmågan att kommunicera med brukare och kollegor på svenska språket.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
För att passa för arbetet ser vi att du är social, lyhörd, kunna jobba självständigt och i grupp. Du ska ha kundens behov i centrum och ha ett professionellt bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor.Övrig information
Arbetet är förlagt till dag/kväll, och helgtjänstgöring.
Till intervjun tar Du med legitimation uppgifter på referenser och vid behov arbetstillstånd
Vi ber dig att beställa utdrag från belastningsregistret redan nu. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Storfors Kommun är en rökfri arbetsplats.
Intervjuer och tillsättning av tjänster sker löpande. Erbjudande om rekrytering och annonseringshjälp undanbeds.
Anställning är en Timanställning
Tillträde enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/34". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storfors kommun
(org.nr 212000-1785) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala tjänster, Hemvård, Hemtjänst Kontakt
Anette Bergström, Bemanningen 0550-65276 Jobbnummer
9538761