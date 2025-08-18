Timanställda sökes till SiS Rebecka
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Ekerö Visa alla behandlingsassistentjobb i Ekerö
2025-08-18
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra icke skolpliktiga flickor, ålder 16-21 år, till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du anställd för att ge vård och behandling. Du bidrar till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra flickor och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att ordningen och säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra flickor får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande, men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS Rebeckas introduktionsutbildning. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet att arbeta med människor i en utsatt livssituation från klientnära befattningar på t.ex. Kriminalvården, LSS, HVB, Psykiatrisk vård.
• Utbildning inom vård- och omsorg.
• Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. missbruksvård, ungdomsvård, unga flickor etc.).
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en timanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden fördelas över dag, kväll, natt och helg.
Som timanställd förväntas du att kunna arbeta tre gånger per vecka.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 8 september.
• Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsterna tillsätts efter sista ansökningsdag.
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
• Löneanspråk anges i ansökan.
• Vi kommer att beställa ett utdrag ur brott-och misstankeregistret (MRBR) från Polisen.
• Vi kommer att begära intyg för genomförda studier för kandidaterna som gått vidare till intervju. Vi ser gärna att du på förhand har förberett ett examensbevis från gymnasiet eller ett examensbevis för eftergymnasial utbildning (Yrkeshögskola eller Universitet/Högskola).
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
